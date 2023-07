Infrastrutture Lombardia: investimenti per rete ferroviaria e opere viarie

“La Regione continua a investire sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche per far correre sempre più veloce la nostra Lombardia”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in Consiglio regionale della Lombardia nel dibattito sull’assestamento al bilancio di previsione 2023-2025.

Investimenti sulle ferrovie

Proseguono gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale inseriti nel Contratto di programma con Ferrovienord. “Parliamo complessivamente di 726 milioni di euro nel triennio – ha spiegato Terzi – che serviranno per realizzare importanti interventi tra cui il collegamento al Terminal 2 – Asse del Sempione, il potenziamento infrastrutturale del nodo di Bovisa e di Seveso e l’idrogenizzazione della Brescia-Iseo-Edolo, che ha un’alta valenza dal punto di vista dell’innovazione ed è la prima sperimentazione a livello nazionale”.

Potenziamento della rete viaria

Analizzando la manovra grande rilevanza assumono gli oltre 628 milioni destinati agli interventi sulla rete viaria, di cui 511 milioni riguardanti opere del Piano Lombardia. “Si segnalano – ha evidenziato l’assessore – gli interventi prioritari sulla rete stradale provinciale per 188 milioni di euro dal 2023 al 2028. Tra questi la Variante di Goito per 93,9 milioni, l’autostrada regionale Cremona – Mantova per 109,8 milioni e l’IPB per 146,4 milioni di euro. Altri 41,5 milioni euro serviranno invece a finanziare il piano pluriennale di consolidamento dei ponti stradali”.

Metrotranvie

“Altre importanti risorse – ha proseguito Terzi – stanziate per le metrotranvie. Con 66,1 milioni di euro nel triennio, finanziati anche a valere sul Pnrr, segnalo la realizzazione della linea metrotranviaria T2 della valle Brembana Bergamo – Villa d’Almè per 28 milioni di euro nel triennio su un totale di per 39,8 milioni di euro”.

Ciclovie nazionali

“Tra le voci più significative sulle spese correnti – ha specificato Terzi – troviamo i contributi per incentivare la mobilità sostenibile, pari a 900 mila euro destinati alla gestione degli itinerari appartenenti alle ciclovie nazionali. A questi si aggiungono importanti investimenti per le Ciclovie Turistiche Nazionali (Vento, Sole, Garda). Si tratta di 45,3 milioni di euro, compreso il Pnrr. Oltre alle risorse autonome, stanziate risorse statali e appunto del Pnrr per complessivi 32 milioni di euro. Altri 4,6 milioni di euro sono invece riconosciuti alle Province per iniziative volte alla valutazione della sicurezza e al monitoraggio delle infrastrutture esistenti”.