Uno stanziamento di 3 milioni di euro per sostenere la seconda edizione di ‘InnovaCultura’. Lo prevede lo schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Assessore caruso: InnovaCultura ha prodotto grandi risultati

“Visti i numeri generati dalla scorsa edizione di InnovaCultura – ha commentato l’assessore Caruso – abbiamo ritenuto doveroso replicare questa esperienza insieme a Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. L’obiettivo di questa seconda edizione è supportare la crescita e l’innovazione del settore culturale e creativo, degli istituti e luoghi della cultura lombardi, che rappresentano un comparto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della Lombardia”.

“Intendiamo attivare – ha proseguito – iniziative volte a sviluppare nuove competenze e promuovere il progresso degli istituti culturali attraverso la creazione di collaborazioni con le imprese attive nel settore culturale e creativo in vari ambiti come arti visive, arti performative, patrimonio culturale, editoria, musica, radiotelevisione, cinema, videogiochi, imprese dei settori digitale, architettura, design e comunicazione”.

“Le imprese attive nel settore culturale e creativo – ha aggiunto l’assessore regionale – riceveranno supporto sia attraverso percorsi di accompagnamento e potenziamento, sia mediante l’eventuale assegnazione di un contributo economico per la realizzazione di progetti sperimentali e innovativi in ambito culturale. Gli istituti e i luoghi della cultura saranno i destinatari diretti dei progetti pilota sviluppati dalle imprese, che fungeranno da modelli innovativi per la fruizione della cultura, con un focus specifico sull’integrazione delle tecnologie digitali”.

InnovaCultura seconda edizione, i dettagli

Nello specifico, per il finanziamento delle iniziative previste dall’accordo di collaborazione sono state individuate risorse finanziarie a carico di Regione Lombardia attraverso il PR FESR 2021-2027 pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2027, con 400.000 euro a carico di Fondazione Cariplo per l’anno 2025. Dopo la sottoscrizione dell’Accordo tra le parti, saranno approvati i criteri e il bando rivolto a partenariati costituiti da Istituti e luoghi della cultura lombardi e imprese culturali e creative per lo sviluppo dei progetti innovativi in ambito culturale.

InnovaCultura seconda edizione, le fasi