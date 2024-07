Intelligenza Artificiale, valore aggiunto per la PA da usare ma non abusare

“Un valore aggiunto anche per il funzionamento della Pubblica amministrazione”. Parte da questa considerazione l’avvocato Guido Camera, confermato nei giorni scorsi presidente di ‘Italiastatodidiritto’ (associazione che raggruppa numerosi professionisti e docenti universitari su tutto il territorio italiano) presentando la pubblicazione degli atti del convegno ‘Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione: opportunità e rischi’.

All’appuntamento, svoltosi a Palazzo Pirelli, hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Innovazione Alessandro Fermi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, il primo presidente emerito della Corte di cassazione Giovanni Canzio e il presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno.

L’intervento dell’avvocato Guido Camera sull’Intelligenza Artificiale nella PA

“Negli atti del convegno, scaricabili gratuitamente sul sito di ‘Italiastatodidiritto’ – spiega Guido Camera – sono contenuti interventi qualificati che hanno il pregio di non fermarsi al lato teorico, ma anzi di mettere al centro proprio le ricadute pratiche”.

“Il requisito essenziale, per evitare che uno strumento positivo, per la compiuta tutela dei diritti, individuali e collettivi – aggiunge l’avvocato – si trasformi in un mezzo per la realizzazione di abusi è la conoscenza e il confronto tra le varie esperienze. L’obiettivo è governare l’intelligenza artificiale secondo gli input che provengono dai nostri valori costituzionali”.

Presidente Fontana: per l’intelligenza artificiale nella Pubblica amministrazione necessarie regole chiare

Nel suo intervento il presidente Attilio Fontana sottolinea come “l’intelligenza artificiale ci proietti verso il futuro ma, di fatto, è un tema che già riguarda il nostro presente”.

“Spesso – chiosa il governatore Fontana – si parla delle implicazioni ‘amministrative’ che riguardano questo argomento, per le quali però non sono ancora state scritte regole chiare e certe”.