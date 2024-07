Da Regione contributi agli enti di spettacolo partecipati per 6,8 milioni

Oltre 6,8 milioni di euro per sostenere e promuovere l’attività di spettacoli organizzati da importanti realtà milanesi quali la Fondazione Teatro alla Scala, il Piccolo Teatro, la Fondazione I Pomeriggi Musicali, la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi e la Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala. E, ancora, a Brescia, l’Associazione Centro Teatrale Bresciano e la Fondazione Teatro Grande di Brescia. Contributi di gestione, previsti per l’anno 2024, per gli enti di spettacolo partecipati da Regione Lombardia, previsti in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

“Siamo determinati – spiega l’assessore Caruso – a valorizzare le pregevoli attività di spettacolo organizzate dagli operatori culturali e dalle fondazioni partecipate. Si tratta, infatti, di attività di pubblico interesse, di respiro nazionale e internazionale, che contribuiscono alla crescita del territorio e diffondono la positiva immagine della Lombardia”.

“Per questo – conclude – abbiamo deciso di fornire tutti gli strumenti possibili per continuare a crescere”.

Contributi di gestione enti culturali partecipati di Regione Lombardia, la ripartizione per il 2024 (somme in euro):