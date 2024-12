Interreg Italia-Svizzera, Sertori: 20 milioni per altri 16 progetti

Nel ‘Comitato di sorveglianza’ di Briga (CH), nel Cantone Vallese, sono stati approvati altri 16 progetti, 12 dei quali lombardi, del Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027, presentati nell’ambito del primo avviso. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Rapporti con la Confederazione Elvetica.

Interreg Italia Svizzera, approvati altri 16 nuovi progetti

“Sono sedici sono le nuove proposte – spiega Massimo Sertori – che sono state ammesse, per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro di finanziamento pubblico italiano. A questi si aggiungono quasi 2 milioni di franchi svizzeri di cofinanziamento. Ben dodici proposte progettuali di cooperazione riguardano le province del territorio lombardo. Nello specifico 8 a Sondrio , 2 a Varese , 1 a Varese e Como insieme, 1 a Lecco. I sedici nuovi progetti riguardano l’ambiente (4 proposte, di cui 1 relativa all’apicoltura), la mobilità (2) e l’assistenza agli anziani (1). Per 9 di essi l’oggetto invece è relativo al turismo delle zone di confine, da quello culturale a quello emozionale, da quello dei grandi eventi a quello con animali da affezione o sportivo”.

I prossimi step dell’Interreg

“Per quanto riguarda il futuro – continua- durante il Comitato si è stabilito di attivare una seconda ed ultima finestra dell’avviso per utilizzare le risorse finanziarie residue. La finestra si aprirà a marzo e chiuderà a giugno del prossimo anno. Tutto ciò per dar tempo ai soggetti del territorio di organizzarsi per presentare nuovi progetti. L’invito è di lavorare per tempo, per sfruttare tutte le opportunità. Si è deciso inoltre di attivare un bando per progetti di ridotta dimensione finanziaria nel 2025. Questo consente di aprire un’ulteriore finestra di finanziamenti, anche se per proposte di più limitata entità”.

La cooperazione transfrontaliera mira allo sviluppo regionale integrato fra regioni aventi frontiere comuni. È infatti uno strumento teso a favorire lo sviluppo economico, sociale e territoriale, rimuovendo gli ostacoli transfrontalieri tra Stati e regioni.

Fondamentale la collaborazione

“Tutti i soggetti coinvolti nel Programma – sottolinea – Regioni italiane, Province autonome e i tre Cantoni svizzeri, hanno lavorato per giungere velocemente ad una mediazione dei propri interessi. Tutto ciò per elaborare soluzioni comuni che garantiscono opportunità di finanziamento ai territori, utilizzando il più possibile le risorse Ue a disposizione del Fondo Interreg. Riuscire a collaborare proficuamente è quindi per Regione Lombardia motivo di soddisfazione”.

Interreg Italia Svizzera, dati complessivi

Il totale dei finanziamenti disposti dal Programma Interreg Italia- Svizzera sale da 44 milioni di euro a 64. I progetti finanziati da 44 a 60. Nello specifico, con gli 8 nuovi progetti per i territori di Sondrio finanziati, attraverso gli scorrimenti e i 7 finanziati con il primo decreto, arriviamo ad un totale di 15. Per la provincia di Varese saliamo a 17 progetti finanziati, 9 per la provincia di Como e 6 per la provincia di Lecco.

Questa la tabella riepilogativa dei 12 progetti lombardi che beneficeranno dello scorrimento della graduatoria.