Unire i territori, costruire una narrazione unica e valorizzare in modo innovativo l’immagine della Lombardia come meta turistica attrattiva: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Bando ‘Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale’, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

Turismo, le finalità del bando Lombardia Style

Il bando punta a promuovere partenariati tra Comuni lombardi, incoraggiandoli a collaborare per sviluppare palinsesti di eventi coordinati e innovativi. L’idea è di creare una regia unica che permetta di superare la frammentazione dei piccoli eventi, favorendo una programmazione condivisa capace di raccontare al meglio la ricchezza e la diversità del territorio lombardo.

Mazzali: creare sinergie tra i Comuni

“Questo bando rappresenta una straordinaria opportunità per i Comuni di fare rete e collaborare in un progetto condiviso, capace di mettere in luce l’autenticità e le eccellenze del nostro territorio – ha spiegato Mazzali -. La visione alla base di questa iniziativa è quella di costruire un racconto unitario e coinvolgente della Lombardia, dove ogni Comune contribuisca con il proprio patrimonio di tradizioni, cultura e bellezze naturali a un grande affresco collettivo”.

“L’obiettivo – ha chiarito – è creare un calendario di eventi che non sia un semplice elenco di appuntamenti, ma un fil rouge capace di collegare tra loro itinerari inediti, manifestazioni culturali, feste popolari e angoli di natura straordinaria, formando un percorso unico che conduca i visitatori a scoprire l’anima più autentica della nostra regione”.

“Perché questo sogno si realizzi – ha aggiunto l’assessore – è indispensabile che tutti i Sindaci si sentano protagonisti di un progetto comune, superando i confini amministrativi e lavorando insieme per offrire ai turisti esperienze emozionanti e coerenti, che raccontino la ricchezza e la varietà del ‘Lombardia Style’. Questa è la nostra forza: unire modernità e tradizione, dalle storiche vie dei borghi ai sapori delle eccellenze enogastronomiche, dall’artigianato d’eccellenza ai panorami mozzafiato”.

“Solo attraverso questa sinergia – ha sottolineato Mazzali – possiamo trasmettere un’immagine forte e distintiva della Lombardia, capace di attrarre e incantare un pubblico sempre più internazionale. I Comuni dovranno coordinare attentamente le date dei propri eventi, evitando sovrapposizioni che potrebbero frammentare l’attenzione dei visitatori e diluire l’impatto complessivo delle manifestazioni. La programmazione concertata – ha concluso l’assessore – consente di ottimizzare le risorse, ampliare la partecipazione e garantire una fruizione più armoniosa delle iniziative proposte, rafforzando l’attrattività dell’intero territorio lombardo”.

Dotazione finanziaria e beneficiari

Il bando dispone di una dotazione complessiva pari a 1,4 milioni di euro. Possono partecipare i partenariati composti da almeno cinque Comuni lombardi, con un capofila responsabile della presentazione della domanda.

Progetti Ammissibili

Per essere ammessi, i progetti devono includere:

La creazione di un calendario unico di eventi, con una pianificazione coordinata e distribuita tra i Comuni coinvolti, per una valorizzazione sinergica del territorio.

La promozione del calendario attraverso attività di comunicazione digitale mirata e tempestiva.

La pubblicazione del calendario degli eventi sul portale ufficiale www.in-lombardia.it.

Tutti i progetti devono rispettare la brand identity ‘Lombardia Style‘ e ottenere l’approvazione preventiva del layout dei materiali di comunicazione da parte degli uffici regionali.

Agevolazioni e premialità

L’agevolazione prevista è a fondo perduto fino al 70% dell’investimento ammissibile, per un massimo di 10.000 euro a progetto. Sarà inoltre assegnata una premialità di 5.000 euro ai progetti che includeranno lo storytelling delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali. Questo importo sarà destinato alla produzione di gadget ‘Lombardia Style’ da distribuire durante gli eventi.

Durata dei progetti e criteri di valutazione

Le attività di promozione dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 dicembre 2025. Le proposte saranno valutate in base a criteri quali qualità, efficacia, distintività del progetto e congruità del piano di investimento.

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio del primo evento in calendario, esclusivamente tramite il portale www.bandi.regione.lombardia.it.

Con il Bando ‘Lombardia Style’, Regione Lombardia conferma il suo impegno per una strategia turistica integrata, capace di valorizzare ogni angolo del territorio e di creare esperienze autentiche e indimenticabili per i visitatori.