It Alert: il 14/9 test in Piemonte, possibili messaggi in zone Lombardia

Domani, giovedì 14 settembre, alle ore 12 i telefoni cellulari dei cittadini che si trovano in Piemonte riceveranno un messaggio di test di IT-Alert. Si tratta del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, attualmente è in fase di sperimentazione. Il messaggio potrebbe anche raggiungere anche alcuni Comuni della Lombardia. In particolare nelle province di Milano, Pavia e Varese confinanti con il Piemonte.

L’iniziativa è coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile.

“Il prossimo 19 settembre – ricorda l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa – anche la Lombardia sarà interessa da questo test. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono differente da quello tradizionale”. Questo sistema ha lo scopo di diffondere, ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, messaggi utili in caso di gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.