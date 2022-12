Italia delle Regioni, Fedriga: bisogna superare l’incertezza normativa

occorre perciò intervenire in maniera strutturale per dare risposte al sistema Paese“. Lo ha detto il presidente della Massimiliano Fedriga, intervenendo al festival ‘ “L’ambiguità normativa può diventare un’emergenza democratica, una istituzione deve sapere con chiarezza come agire per rispettare la legalità. È inaccettabile che un sindaco non abbia la certezza di agire nella legalità,“. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia , intervenendo al festival ‘ L’Italia delle regioni ‘, a Palazzo Lombardia

Intervento di Massimiliano Fedriga al festival ‘L’Italia delle Regioni’

Fedriga ha sottolineato, quindi, come “il Pnrr è stato scritto senza il coinvolgimento delle Regioni. Con la nostra esclusione, non abbiamo contezza dei vari investimenti nei territori. Come è possibile che gli investimenti sulla ricerca non si integrino con i piani produttivi delle diverse Regioni? Vogliamo che il Piano evolva per l’utilità di tutti i territori del paese. Perchè altrimenti va ad acuire le differenze, con importanti possibilità di crescita per alcuni e altri che non ne avranno. Ecco perchè la politica di area vasta con cui le Regioni possono collaborare con il governo è utile per progredire omogeneamente”.

