Laghi, da Regione 9,6 milioni di euro per 26 interventi di valorizzazione

La Regione stanzia 9,6 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 26 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Le opere

I finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, la realizzazione e il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, il consolidamento di sponde e banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.

Assessore Terzi: prosegue impegno di Regione per i territori

“Prosegue l’impegno di Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Terzi – per rafforzare l’attrattività dei nostri laghi attraverso opere che migliorano il territorio, a beneficio di residenti e turisti. Lavoriamo di concerto con le Autorità di Bacino, competenti per le aree in oggetto, per valorizzare anno dopo anno il nostro straordinario patrimonio lacuale, unico a livello internazionale. Siamo concretamente al fianco delle comunità locali e delle loro progettualità. Rendere più fruibili i lungolago o le spiagge, potenziare i collegamenti ciclopedonali o attivare cantieri che riguardano la navigazione significa fornire risposte tangibili alle necessità dei cittadini”.

Assessore Lucente: obiettivo navigabilità in sicurezza

“Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore Lucente – è garantire la navigabilità dei nostri laghi in totale sicurezza, con infrastrutture moderne e all’avanguardia, anche per un trasporto pubblico locale efficiente e puntuale. L’impegno di Regione Lombardia, in tal senso, è totale, per favorire l’accessibilità e la valorizzazione dell’attrattività di luoghi e destinazioni particolarmente appetibili da un punto di vista turistico. Solo con infrastrutture adeguate e servizi di trasporto moderni, il turismo può diventare una risorsa fondamentale per la nostra regione. Stiamo lavorando proprio per rendere la Lombardia sempre più una meta internazionale moderna, apprezzata anche per le sue vie navigabili”.

I finanziamenti

Le risorse complessive sono 13.125.075 euro, di cui 9.623.825 euro di contributo regionale. I cantieri partiranno nel 2025 per concludersi, in base al singolo cronoprogramma dell’opera, entro il 2025 o entro il 2026. Di seguito la ripartizione dei finanziamenti per Autorità di Bacino lacuale.

Laghi d’Iseo, Endine e Moro

7 opere per un investimento di 3.923.000 euro di cui 3.064.000 euro finanziati da Regione.

Costa Volpino (Bg) – sistemazione architettonico, paesaggistica e fruizionale delle aree demaniali a servizio della navigazione in comune di Costa Volpino. Costo complessivo dell’intervento 460.000 euro, interamente coperto dal contributo regionale.

Costa Volpino (Bg) e Iseo (Bs) – IV° lotto manutenzioni straordinarie e messa in sicurezza dei pontili di attracco battelli di Nli s.r.l., nuovi pontili di ormeggio natanti elettrici, opere di manutenzione al cantiere navale di Costa Volpino ed installazione nuovo impianto fotovoltaico presso casello idraulico in Comune di Iseo. Costo complessivo dell’intervento 1.865.000 euro, interamente coperto dal contributo regionale.

Costa Volpino (Bg) – intervento di consolidamento spondale e miglioramento accessibilità a lago in località Bersaglio. Costo complessivo dell’intervento 400.000 euro, contributo regionale di 200.000 euro.

Riva di Solto (Bg) – realizzazione di nuovo percorso ciclopedonale a lago da porto Duane a località Zù in Comune di Riva di Solto – I lotto. Costo complessivo dell’intervento 600.000 euro, contributo regionale di 240.000 euro.

Solto Collina (Bg) – lavori di sistemazione e riqualifica dell’area a lago denominata ‘Gre’ in Comune di Solto Collina. Costo complessivo dell’intervento 98.000, contributo regionale di 49.000 euro.

Darfo Boario (Bs) – interventi di riqualificazione ambientale per il potenziamento degli itinerari ciclopedonali ed attività balneari. Costo complessivo dell’intervento 400.000 euro, contributo regionale di 200.000 euro.

Iseo (Bs) – realizzazione di nuovo scivolo di alaggio imbarcazioni ad uso pubblico in passaggio degli orti, frazione Clusane di Iseo. Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

Laghi Garda e Idro

4 opere per un investimento di 3.635.000 euro di cui 2.225.000 euro finanziati da Regione.

Anfo (Bs) – consolidamento spondale lacuale in località Imbarcadero. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale di 100.000 euro.

Toscolano Maderno (Bs) – riordino ormeggi piazzale Roma spiaggia Benella. Costo complessivo dell’intervento 495.000 euro, interamente coperto dal contributo regionale.

Anfo (Bs) – messa in sicurezza spiaggia da torrente Re a località Porto. Costo complessivo dell’intervento 440.000 euro, contributo regionale 380.000 euro.

Desenzano del Garda (Bs) – ampliamento passeggiata a lago dal pontile Feltrinelli a vicolo delle Lavandaie (tratto via Roma). Costo complessivo dell’intervento 2.500.000 euro, contributo regionale 1.250.000 euro.

Ceresio, Piano e Ghirla

8 opere per un investimento di 1.514.500 euro di cui 757.250 euro finanziati da Regione.

Comune di Valsolda (Co) – riqualificazione spondale per ampliamento disponibilità posti barca in riva frazione San Mamete in Comune di Valsolda. Costo complessivo dell’intervento 675.000 euro, contributo regionale 337.500.

Porlezza – Carlazzo (Co) – opere di ripristino pulizia regolazione flusso canale Lagadone emissario del Lago di Piano ed imissario Lago Ceresio. Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

Oria Valsolda (Co) – opere di ripristino pontile d’attracco e vie d’accesso presso la dogana di Oria Valsolda. Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

Lavena Ponte Tresa (Va) – riqualificazione ambientale area demaniale lungo Tresa. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

Lavena Ponte Tresa (Va) – posa di nuovo pontile per attracco temporaneo a Lavena Ponte Tresa. Costo complessivo dell’intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro.

Valganna (Va) – opere di sistemazione idraulica idrogeologica del corso idrico Rio delle carpane che recapita nel Lago di Ghirla in località Eden. Costo complessivo dell’intervento 30.000 euro, contributo regionale 15.000.

Porlezza (Co) – opere di posa pannelli fotovoltaici ed opere annesse presso la struttura/pontile pubblico di Porlezza ai fini della ricarica elettrica dei battelli. Costo complessivo dell’intervento 139.500 euro, contributo regionale 69.750 euro.

Porto Ceresio (Va) – ridestinazione del chiosco ex dogana ad edificio di accoglienza turistica e informazioni sul territorio. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

3 opere per un investimento di 450.000 euro di cui 225.000 euro finanziati da Regione.

Laveno Mombello (Va) – ripristino e riqualificazione dell’accessibilità alle spiagge pubbliche demaniali e manutenzione straordinaria terrazza panoramica demaniale parco pubblico. Costo complessivo dell’intervento 128.000 euro, contributo regionale 64.000 euro.

Tronzano (Va) – realizzazione di strutture a completamento e potenziamento delle esistenti per la messa in opera di un nuovo pontile in località Canovi. Costo complessivo dell’intervento 196.000 euro, contributo regionale 98.000 euro.

Varese – miglioramento degli attracchi lacuali presso località Schiranna di Varese e Isolino Virginia -Biandronno. Costo complessivo dell’intervento 126.000 euro, contributo regionale 63.000 euro.

Lario e Laghi Minori

4 opere per un investimento di 3.602.575 euro, di cui 3.352.575 euro finanziati da Regione.

Gera Lario (Co) – messa in sicurezza e consolidamento banchina portuale a seguito di cedimento. Costo complessivo dell’intervento 1.988.299 euro, interamente coperto dal contributo regionale.

Domaso (Co) – realizzazione della ciclopedonale di Domaso – 1° lotto funzionale piazza Ghislanzoni. Costo complessivo dell’intervento 400.000 euro, contributo regionale 150.000 euro.

Varenna (Lc) – riqualificazione molo di Riva Grande. Costo complessivo dell’intervento 414.275 euro, interamente coperto dal contributo regionale.

Calolziocorte e Olginate (Lc) – messa in sicurezza del Lago di Olginate. Costo complessivo dell’intervento 800.000 euro, interamente coperto dal contributo regionale.