Laghi lombardi, Terzi: 4,5 milioni per 26 nuovi interventi infrastrutturali

Proseguono gli investimenti da parte di Regione per la valorizzazione dei laghi lombardi. Una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, aggiorna con un corposo pacchetto di opere, per uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, la programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea, per la messa in sicurezza e ammodernamento della portualità e delle infrastrutture di trasporto.

Si tratta di risorse che permetteranno l’apertura di 26 cantieri. Con l’avvio dei lavori nel corso di quest’anno e la chiusura nel 2025.

Terzi: risorse a beneficio delle comunità locali

“La manutenzione e la valorizzazione del patrimonio lacuale – dichiara l’assessore Terzi – sono fondamentali per lo sviluppo e la promozione delle vie navigabili in Lombardia. I nostri laghi suscitano interesse a livello internazionale attirando tantissimi turisti e il modo migliore per apprezzare questi meravigliosi paesaggi è navigando sulle acque. Anche gli interventi finanziati con questa delibera vengono concordati con le autorità competenti del bacino lacuale. E mirano a soddisfare le esigenze dei cittadini. Ancora una volta Regione Lombardia investe risorse concrete e significative in progetti che generano benefici concreti per le comunità locali”.

Lucente: opere garantiscono una miglior navigabilità

“Si tratta – afferma l’assessore Lucente – di interventi di notevole importanza. A dimostrazione, ancora una volta, dell’impegno di Regione nei confronti del ‘sistema laghi’ dei nostri territori. Interventi che rendono luoghi e infrastrutture più sicuri e affidabili, garantendo una miglior navigabilità. Benefici fondamentali anche per l’attrattività di destinazioni che rendono la Lombardia famosa a livello internazionale. In tal senso, la nostra attenzione è totale affinché porti, pontili e strutture per la navigazione pubblica siano accessibili e attrezzati. Il turismo può essere una risorsa strategica solo se le vie di comunicazione, e quindi anche le navigabili, sono moderne e all’avanguardia”.

Fermi: rendiamo i comuni più attrattivi

“Sono felice – aggiunge l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi – che anche quest’anno Regione Lombardia presti molta attenzione al finanziamento di nuovi interventi di completamento e ammodernamento di opere sui nostri laghi Il Lario e il Ceresio nei prossimi tre anni avranno a disposizione molti fondi per lavori che renderanno ancora più attrattivi Comuni che, già quest’anno, hanno avuto un boom turistico notevole”.

I finanziamenti

Sono previsti 3 nuove opere sul lago Maggiore, 6 sul lago d’Iseo, 6 sul lago di Garda, 4 sul Lario e 7 sul lago Ceresio. Le risorse, 4.535.109 euro, sono così ripartite sui territori. Autorità di Bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese 269.000 euro, Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 2.010.500 euro, Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro 377.350 euro, Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 1.623.259 euro e Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla 255.000 euro.

Laghi lombardi, gli interventi

Le opere permetteranno la riqualificazione di porti e pontili, la realizzazione e completamento di passeggiate a lago, pontili e strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto.

A seguire gli interventi nel dettaglio, suddivisi per Autorità di bacino.

Maggiore, Comabbio, Monate e Varese

Angera – Riqualificazione urbana mediante potenziamento della mobilità sostenibile – lotto A. Tratto in fregio a Viale Repubblica e Via Soldani. Costo complessivo dell’intervento 170.000 euro, contributo regionale 85.000 euro.

– Riqualificazione urbana mediante potenziamento della mobilità sostenibile – lotto A. Tratto in fregio a Viale Repubblica e Via Soldani. Costo complessivo dell’intervento 170.000 euro, contributo regionale 85.000 euro. Maccagno con Pino e Veddasca – Messa in sicurezza camminamenti spiaggia di Zenna e realizzazione ponte pedonale- Località Zenna – 1° lotto. Costo complessivo dell’intervento 230.000 euro, contributo regionale 115.000 euro.

– Messa in sicurezza camminamenti spiaggia di Zenna e realizzazione ponte pedonale- Località Zenna – 1° lotto. Costo complessivo dell’intervento 230.000 euro, contributo regionale 115.000 euro. Travedona Monate -Realizzazione nuovo pontile ad uso ormeggio pubblico e consolidamento di un tratto di costa fronte proprietà pubblica in via Mascagni Costo complessivo dell’intervento 138.000 euro, contributo regionale 69.000 euro.

Iseo, Endine e Moro

Lovere – Riqualificazione della passeggiata Lungolago e Giardini Marinai d’Italia. Costo complessivo dell’intervento 400.000 euro, contributo regionale 200.000 euro.

– Riqualificazione della passeggiata Lungolago e Giardini Marinai d’Italia. Costo complessivo dell’intervento 400.000 euro, contributo regionale 200.000 euro. Sarnico – Riqualificazione scogliera e Parco Pubblico in località Lido Nettuno in Comune di Sarnico (Bg). Costo complessivo dell’intervento 150.000 euro, contributo regionale 75.000 euro.

– Riqualificazione scogliera e Parco Pubblico in località Lido Nettuno in Comune di Sarnico (Bg). Costo complessivo dell’intervento 150.000 euro, contributo regionale 75.000 euro. Darfo Boario Terme -Lavori di riqualificazione spondale e nuovi pontili Lago Moro in Comune di Darfo Boario Terme (Bs). Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

-Lavori di riqualificazione spondale e nuovi pontili Lago Moro in Comune di Darfo Boario Terme (Bs). Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro. Sale Marasino – Riqualificazione spiaggia pubblica demaniale Perla Sebino. Costo complessivo dell’intervento 371.000 euro, contributo regionale 185.500 euro.

– Riqualificazione spiaggia pubblica demaniale Perla Sebino. Costo complessivo dell’intervento 371.000 euro, contributo regionale 185.500 euro. Autorità di Bacino – Manutenzione straordinaria ed opere accessorie porti e demanio regionale Laghi d’Iseo, Endine e Moro. Costo complessivo dell’intervento 1.050.000 euro, contributo regionale 1.050.000 euro.

– Manutenzione straordinaria ed opere accessorie porti e demanio regionale Laghi d’Iseo, Endine e Moro. Costo complessivo dell’intervento 1.050.000 euro, contributo regionale 1.050.000 euro. Autorità di Bacino – Manutenzione straordinaria ed opere di completamento area Porto Commerciale in Comune di Sale Marasino (Bs). Costo complessivo dell’intervento 450.000 euro, contributo regionale 450.000 euro.

Garda e Idro

Gargnano – Sistemazione spiaggia e consolidamento molo Villa. Costo complessivo dell’intervento 190.000 euro, contributo regionale 95.000 euro.

– Sistemazione spiaggia e consolidamento molo Villa. Costo complessivo dell’intervento 190.000 euro, contributo regionale 95.000 euro. Gargnano – Realizzazione molo contenimento loc. San Carlo. Costo complessivo dell’intervento 105.000 euro, contributo regionale 52.500 euro.

– Realizzazione molo contenimento loc. San Carlo. Costo complessivo dell’intervento 105.000 euro, contributo regionale 52.500 euro. Gardone Riviera – Riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche nella spiaggia pubblica in località Lidò. Costo complessivo dell’intervento 162.700 euro, contributo regionale 81.350 euro.

– Riqualificazione ed eliminazione barriere architettoniche nella spiaggia pubblica in località Lidò. Costo complessivo dell’intervento 162.700 euro, contributo regionale 81.350 euro. Sirmione – Rifacimento del piano di calpestio dei pontili di piazzale Monte Baldo. Costo complessivo dell’intervento 39.000 euro, contributo regionale 19.500 euro.

– Rifacimento del piano di calpestio dei pontili di piazzale Monte Baldo. Costo complessivo dell’intervento 39.000 euro, contributo regionale 19.500 euro. Sirmione – Sistemazione passeggiata a lago Via Lucchino. Costo complessivo dell’intervento 58.000 euro, contributo regionale 29.000 euro.

– Sistemazione passeggiata a lago Via Lucchino. Costo complessivo dell’intervento 58.000 euro, contributo regionale 29.000 euro. Sirmione – Rifacimento della passerella pedonale in legno da spiaggia di Lugana a Condominio Costa d’Oro. Costo complessivo dell’intervento 230.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

Lario e Laghi minori

Argegno – Riqualificazione attracco adiacente al molo con nuovo pontile galleggiante accessibile a portatori di disabilità in Comune di Argegno. Costo complessivo dell’intervento 300.000 euro, contributo regionale 150.000 euro.

– Riqualificazione attracco adiacente al molo con nuovo pontile galleggiante accessibile a portatori di disabilità in Comune di Argegno. Costo complessivo dell’intervento 300.000 euro, contributo regionale 150.000 euro. Bellano – Pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo ‘La Stupenda’. Costo complessivo dell’intervento 156.000 euro, contributo regionale 78.000 euro.

– Pontile galleggiante servizio attracco temporaneo e carico scarico presso golfo ‘La Stupenda’. Costo complessivo dell’intervento 156.000 euro, contributo regionale 78.000 euro. Moltrasio – Valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio – Riqualificazione Riva Grande. Costo complessivo dell’intervento 2.171.265 euro, contributo regionale 1.302.759 euro.

– Valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio – Riqualificazione Riva Grande. Costo complessivo dell’intervento 2.171.265 euro, contributo regionale 1.302.759 euro. Tremezzina – Adeguamento funzionale rampa a lago in Comune di Tremezzina Loc. Campo. Costo complessivo dell’intervento 185.000 euro, contributo regionale 92.500 euro.

Ceresio, Piano e Ghirla

Autorità di Bacino – Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali di Claino con Osteno e Porlezza Lato Prov. CO. Costo complessivo dell’intervento 61.000 euro, contributo regionale 30.500 euro.

– Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali di Claino con Osteno e Porlezza Lato Prov. CO. Costo complessivo dell’intervento 61.000 euro, contributo regionale 30.500 euro. Autorità di Bacino – Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali tratto Lavena Ponte Tresa/Porto Ceresio Lato Prov. VA. Costo complessivo dell’intervento 50.000 euro, contributo regionale 25.000 euro.

– Manutenzione straordinaria per recupero fruizione rive demaniali lacuali tratto Lavena Ponte Tresa/Porto Ceresio Lato Prov. VA. Costo complessivo dell’intervento 50.000 euro, contributo regionale 25.000 euro. Claino con Osteno -Miglioramento funzionalità dei percorsi delle aree adibite a stazionamento natanti in loc. Righeggia. Costo complessivo dell’intervento 35.000 euro, contributo regionale 17.500 euro.

-Miglioramento funzionalità dei percorsi delle aree adibite a stazionamento natanti in loc. Righeggia. Costo complessivo dell’intervento 35.000 euro, contributo regionale 17.500 euro. Lavena Ponte Tresa – Riqualificazione ambientale collegamento loc. la Broa. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

– Riqualificazione ambientale collegamento loc. la Broa. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro. Porto Ceresio – Nuovo pontile turistico presso l’area parco giochi di via Roma. Costo complessivo dell’intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro.

– Nuovo pontile turistico presso l’area parco giochi di via Roma. Costo complessivo dell’intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro. Autorità di Bacino – Miglioramento sicurezza navigazione stretto di Lavena. Costo complessivo dell’intervento 36.000 euro, contributo regionale 18.000 euro.

– Miglioramento sicurezza navigazione stretto di Lavena. Costo complessivo dell’intervento 36.000 euro, contributo regionale 18.000 euro. Autorità di Bacino – Opere di manutenzione straordinaria 2 pontili NLL in comune di Valsolda – fraz. Oria e fraz. San Mamete. Costo complessivo dell’intervento 58.000 euro, contributo regionale 29.000 euro.

doz