Per il Lago di Garda sarà un’azione condivisa e il forte coordinamento tra le Regioni rivierasche a garantire una stagione turistica senza particolari criticità.

Gli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) hanno partecipato ad un momento di confronto per la gestione della risorsa idrica del lago di Garda. Per la Regione Veneto era presente l’assessore Gianpaolo Bottacin e per la Provincia Autonoma di Trento il vicepresidente Mario Tonina.

Lo comunica una Nota della Regione Lombardia.

Lago Garda, coordinamento Regioni: monitoraggio continuo

“È continuo il monitoraggio del lago di Garda – si legge nella Nota – per proseguire in una gestione attenta e condivisa dei livelli. Tutto ciò per contemperare le esigenze agricole con quelle del comparto turistico. Questa forte coordinazione delle Regioni rivierasche consentirà lo sviluppo di una stagione turistica sul lago di Garda senza nessuna criticità”.

I prossimi step

“Definito infine – conclude la Nota – come procedere nella gestione per tutto il mese di maggio. La seduta del Tavolo sarà poi riaggiornata la prima settimana di giugno per definire le ulteriori modalità dell’irrigazione”.