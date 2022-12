Lavoro Lombardia, il gruppo della Grande distribuzione organizzata il Gigante di Sesto San Giovanni (Milano) compie 50 anni.

“Un meritato riconoscimento a un’azienda lombarda che celebra 50 anni di attività e che, grazie alla tenacia e alla serietà del suo patron Giancarlo Panizza, continua a essere un punto di riferimento per la spesa di molte famiglie del nostro territorio”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, celebrando i 50 anni di fondazione del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante‘. Una realtà nata mezzo secolo fa a Sesto San Giovanni. Opera prevalentemente in Lombardia, ma anche in Piemonte ed Emilia Romagna, con 20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati. Oltre a diversi punti vendita dedicati alla cura degli animali, alla ristorazione e alla erogazione di carburante.

Fontana ha consegnato una medaglia che riproduce la ‘Rosa Camuna’ al consigliere d’amministrazione Giorgio Panizza. Era presente anche il sindaco Roberto Di Stefano. “Nonostante la crisi – ha evidenziato Fontana – la Lombardia può contare su realtà produttive come queste che, paradossalmente, cerca mano d’opera sia fra i giovani, sia tra il personale specializzato”.

Un concetto ribadito da Giancarlo Panizza. “Proprio così, siamo alla ricerca di personale tra i 20 e i 35 anni per iniziare un percorso lavorativo in vari ambiti del nostro settore. Cerchiamo anche personale specializzato come macellai, salumieri, panettieri, pasticcieri e cuochi. Trovare mano d’opera è tutt’altro che facile, anche per un’azienda come la nostra, nonostante possiamo testimoniare che tanti giovani da noi avviati al lavoro sono ancora parte integrante e fondamentale del nostro gruppo”.