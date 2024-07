Prende il via la XIV edizione del Festival internazionale ‘LeAltreNote’, rassegna itinerante di musica da camera in programma tra la Valtellina e altre località della Lombardia e del Nord Italia, in programma dal 26 luglio al 22 settembre. L’appuntamento è stato presentato questa mattina in conferenza stampa al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso e degli organizzatori.

Festival ‘LeAltreNote’, nel 2024 si conclude la programmazione triennale dal titolo ‘Harmonia Mundi’

L’edizione 2024 conclude la programmazione triennale del Festival intitolata ‘Harmonia Mundi’, quest’anno con il sottotitolo Microcosmi per sottolineare come l’arte e la cultura siano da sempre impegnate a rafforzare la saldezza e la sicurezza dei macrosistemi attraverso il rispetto delle diverse autonomie e identità che li compongono.

La ricca offerta del Festival ‘LeAltreNote’ propone in scena grandi artisti e giovani talenti impegnati a portare l’emozione della musica in luoghi storici e naturali di straordinaria bellezza, per un lungo viaggio in musica che, dalle altitudini del Ghiacciaio dello Stelvio e delle vette alpine, arriva alle chiese e ai palazzi storici della Lombardia e del Piemonte.

Presidente Fontana: da Regione sostegno costante

“È un’iniziativa – ha dichiarato il presidente Fontana – che ogni anno si rinnova e riscuote un grande successo. Il Festival ‘LeAltreNote’ tiene viva la presenza della musica non solo in tutta la Lombardia, ma soprattutto nel territorio della Valtellina, che in tal modo può offrire appuntamenti di grande qualità alle tante persone che decidono di trascorrervi l’estate. Rivolgo, quindi, i miei complimenti agli organizzatori che sosterremo sempre”.

Assessore Caruso: concerti gratuiti e attenzione a giovani e fragili

“È un Festival – ha affermato l’assessore Caruso – a cui teniamo particolarmente perché propone concerti gratuiti con grande attenzione ai giovani e ai più fragili, quest’anno ad esempio ci sarà grande attenzione ai non vedenti. Inoltre, promuove e valorizza il turismo culturale in tutta la Lombardia con particolare attenzione alla Valtellina ed esce dai cosiddetti ‘luoghi tradizionali’ della cultura. Valorizza, infatti, castelli, piazze e borghi, luoghi suggestivi che non sempre vengono utilizzati come palcoscenici per eventi di tale qualità. Ecco perché il Festival ‘LeAltreNote’ incontra perfettamente le nostre sensibilità”.

Francesco Parrino (direttore artistico): a ‘LeAltreNote’ 2024 spazio ai ‘Microcosmi’

“A chiusura del triennio dedicato al tema ‘Harmonia Mundi’ – ha spiegato Francesco Parrino – il Festival LeAltreNote lo declina con il sottotitolo ‘Microcosmi’, a voler porre enfasi sull’interdipendenza di tutte le parti che compongono il nostro mondo. La preoccupazione per la salvaguardia e il rispetto delle particolarità ha da sempre caratterizzato il pensiero e l’opera dei musicisti e degli artisti in generale. È, quindi, con questo spirito che proponiamo il programma di quest’anno, fiduciosi che l’arte sia una delle poche cose in grado di smuovere le coscienze e creare ponti tra le persone”.

Maggiori informazioni sul sito www.lealtrenote.org

Festival ‘LeAltreNote’, il programma per il 2024

venerdì 26 luglio – Sondrio, Castel Masegra – ore 21.00

Night and day

STEFANIA RAVA voce BEATRICE MAROZZA violino

LUCA SAVAZZI pianoforte STEFANO CARRARA chitarra PAOLO MOZZONI batteria

sabato 27 luglio – Val Masino, Casera dei bagni di Masino – ore 11.00

Donna non vidi mai

KANEJO BRASS QUINTET

domenica 28 luglio – Valfurva, Rifugio dei Forni – ore 11.00

Donna non vidi mai

KANEJO BRASS QUINTET

lunedì 29 luglio – Valdisotto, Hotel Cepina – ore 21.00

Quella sagoma di Dante

ANNA GIARROCCO voce narrante

ELENA BUTTIERO & ANITA FRUMENTO pianoforte a quattro mani

martedì 30 luglio – Valdidentro, Chiesa Parrocchiale di Premadio – ore 21.00

Tosca

MARZIO GIOSSI baritono DANILO FORMAGGIA tenore RENATA CAMPANELLA soprano

DAMIANO CARISSONI pianoforte ENSEMBLE ARTISTI DI PARMA

mercoledì 31 luglio – Edolo, Chiesa di Santa Maria Nascente – ore 21.00

Le quattro stagioni

FRANCESCO PARRINO violino THOMAS SCARDONI organo

giovedì 1 agosto –Bormio, Giardino Botanico Alpino Rezia – ore 16.00

Yardbird Suite

GAME SAXOPHONE QUARTET

venerdì 2 agosto – Tirano, Piazza della Basilica – ore 21.00

Ludus Neapoli

MARINA BRUNO voce FRANCESCO VIGLIETTI voce

ENSEMBLE LA DIRINDINA

sabato 3 agosto – Piateda, Chiesa di San Rocco a Bessega – ore 18.00

Non solo tango…

DUO COMANCITA

domenica 4 agosto – Chiavenna, Chiostro di San Lorenzo – ore 21.00

Brass on the rock(s)

OFVC BRASS ENSEMBLE

lunedì 5 agosto – Aprica, Auditorium – ore 21.00

Mamma RAI. Piccolo manuale di storia dell’Italia in bianco e nero

LA DUAL BAND

MARIO BORCIANI direzione musicale e tastiere

martedì 6 agosto – Morbegno, Palazzo Malacrida – ore 21.00

E(s)senza musica?

MARIACARLA CANTAMESSA flauto SIMONA COLONNA violoncello, flauto e voce

mercoledì 7 agosto – Livigno, Laghetto di Luigion – ore 16.00

Echi alpini

ENSEMBLE DI TROMBE FRIULI VENEZIA GIULIA

giovedì 8 agosto – Valfurva, Chiesa della Santissima Trinità – ore 21.00

venerdì 9 agosto – Villa di Tirano, Auditorium – ore 21.00

Le jardin

ARAN SPIGNOLI SORIA e NORA SPIGNOLI SORIA arpa

sabato 10 agosto – Teglio, Palazzo Besta – ore 11.00

Aperitivo in musica

STEFANO PARRINO flauto FRANCESCO PARRINO violino

domenica 11 agosto – Bianzone, Piazza Vanoni – ore 18.00

Echi alpini

ENSEMBLE DI TROMBE FRIULI VENEZIA GIULIA

lunedì 12 agosto – Albosaggia, Piazza V° Reggimento Alpini – ore 21.00

Astor

MARCELLO GRANDESSO fisarmonica NEUMA ENSEMBLE

martedì 13 agosto – Bormio, Chiesa della Collegiata – ore 21.00

Danses d’eau et de feu

ORCHESTRA DA CAMERA VALTELLINESE

STEFANO PARRINO flauto FRANCESCO PARRINO violino

ELIA SENESE Maestro concertatore, violino NIMROD BORENSTEIN direttore

mercoledì 14 agosto – Stelvio, Terrazza di Livrio – ore 11.00

Good morning!

INEDITO FLUTE QUARTET

venerdì 16 agosto – Tresivio, Santuario della Santa Casa Lauretana – ore 21.00

sabato 17 agosto – Aprica, Auditorium – ore 21.00

Vissi d’arte, vissi d’amore

SILVIA FELISETTI soubrette TRIO ECCENTRICO

domenica 18 agosto – Piateda, Località Cornello – ore 18.00

Pierino e il lupo

EDOARDO DOMENICO PISATI voce recitante SPIRITUM WIND QUINTET

lunedì 19 agosto – Vervio, Parco Madre Caterina Lavizzari – ore 19.00

Concert jouet

PAOLA LOMBARDO voce SABRINA TORSI violoncello

LUISELLA TAMIETTO regia NICOLA MUNTONI consulenza artistica e scenica

martedì 20 agosto – Grosio, Villa Visconti Venosta – ore 21.00

Amarcord

QUINTETTO CABIRIA

mercoledì 21 agosto – Livigno, Chiesa di Santa Maria Nascente – ore 21.00

Una voce poco fa

OLGA ANGELILLO soprano PASQUALE CONTICELLI tenore

SPIRITUM WIND QUINTET

giovedì 22 agosto – Bormio, Chiesa del S. Crocifisso – ore 21.00

O come sei gentile…

AETHER ENSEMBLE

venerdì 23 agosto – Valfurva, Casa del Parco Nazionale dello Stelvio – ore 18.00

Montagna, sviluppo e cultura. Conferenza concerto introdotta da

MARIA ALBINA ANDREOLA Assessore alla Cultura ed Istruzione del Comune di Valfurva

con BARBARA MEGGETTO Presidente di Legambiente Lombardia

LUCA FERDINANDO BELLOTTI Sindaco di Valfurva

CLAUDIO SMIRAGLIA ricercatore e glaciologo CESARE ADONI Pittore

FRANCESCO PARRINO violino STEFANO PARRINO flauto

sabato 24 agosto – Valdidentro, Scuole Medie di Isolaccia – ore 14.00

A musical Journey. Conferenza concerto con

LAURA PATRIZIA ROSSI rappresentante Schott per l’Europa del Sud

SARA TAGLIABUE flauto ALESSIA TOCCHETTI violino

sabato 24 agosto – Bianzone, Santuario della Madonna del Piano – ore 21.00

Sacro

COMPAGNIA ARTEMIS DANZA di MONICA CASADEI

BEATRICE MAROZZA violino ANTONIO AMADEI violoncello

domenica 25 agosto – Valmalenco, Rifugio Gerli Porro – ore 11.00

Yardbird Suite

GAME SAXOPHONE QUARTET

lunedì 26 agosto – Valfurva, Casa del Parco Nazionale dello Stelvio – ore 21.00

Brave, Brave, Brave!

LA DUAL BAND

MARIO BORCIANI direzione musicale e tastiere

martedì 27 agosto – Bormio, Hotel Miramonti – ore 16.00

Aperitivo musicale

SARA TAGLIABUE flauto ALESSIA TOCCHETTI violino

mercoledì 28 agosto –Valdisotto, Chiesa di Santa Maria Assunta – ore 21.00

Jeux

SARA TAGLIABUE flauto DARIO BONUCCELLI pianoforte

giovedì 29 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

Concert jouet

PAOLA LOMBARDO voce SABRINA TORSI violoncello

LUISELLA TAMIETTO regia NICOLA MUNTONI consulenza artistica e scenica

venerdì 30 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 20.45

La voce della musica

ANNA MENICHETTI Testimonial del Festival dialoga con ROBERTA CERVI

venerdì 30 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.15

Tradizione e novità

ENSEMBLE LEALTRENOTE

sabato 31 agosto – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

Surprise!

ENSEMBLE LEALTRENOTE

domenica 1 settembre – Valdidentro, Centro Polifunzionale Rasin – ore 21.00

Gran Soirée!

ENSEMBLE LEALTRENOTE

martedì 3 settembre – Tresivio, Santuario della Santa Casa Lauretana – ore 21.00

“Londoner”

TRIO REICHA

venerdì 6 settembre – Castione Andevenno, Auditorium Leone Trabucchi – ore 21.00

Gran galà dell’operetta

SILVIA FELISETTI soubrette RENATA CAMPANELLA soprano

ALESSANDRO BRACHETTI brillante STEFANO GIAROLI pianoforte

sabato 7 settembre – Piantedo, Galleria del Centro commerciale Fuentes – ore 16.00

Classicamente jazz

QUARTETTO ECCENTRICO

martedì 10 settembre – Alessandria, Chiesa di Santa Maria del Carmine – ore 18.00

Summertime

QUARTETTO EOS

venerdì 13 settembre – Poschiavo, Museo di Casa Console – ore 20.30

Le notti del Sol Levante

AKIKO KOZATO mezzosoprano YURIKO MIKAMI violoncello

sabato 14 settembre – Tirano, Piazzetta Salis – ore 21.00

Ciak si suona

RENATO GEREMICCA attore QUARTETTO ECCENTRICO

domenica 15 settembre – Vigevano, Museo Archeologico Nazionale della Lomellina – ore 18.00

Eroica

QUARTETTO MYTHOS

lunedì 16 settembre – Gabiano, Chiesa di San Carpoforo Martire – ore 21.00

Good morning!

INEDITO FLUTE QUARTET

giovedì 19 settembre – Milano, Auditorium della Fondazione AEM – ore 18.00

Acqua: Tema e Variazioni

LORENZO DEGL’INNOCENTI attore ENSEMBLE LEALTRENOTE

domenica 22 settembre – Torino, Chiesa di San Francesco di Sales – ore 21.00

Allure de France

I CAMERISTI DELL’ACCADEMIA DI SAN GIOVANNI

LAURA CAPRETTI voce

ANTONMARIO SEMOLINI direttore.