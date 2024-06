Centododici progetti ammessi e finanziati grazie al contributo regionale di 1.919.313 euro al quale si devono aggiungere 213.257 euro di cofinanziamento. Questo l’esito della graduatoria del bando ‘Leva Civica lombarda volontaria 2024‘ finalizzato a offrire alle giovani generazioni esperienze di volontariato della durata minima di 8 mesi e massima di 12. Un progetto che mira a favorire i valori della solidarietà e della coesione sociale, la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali nonché la crescita umana e professionale. Gli enti proponenti sono stati 34 e i volontari coinvolti 365. Sono 12 progetti ammessi in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

Leva Civica Lombardia. Assessore alla Famiglia: grande partecipazione e progetti di valore

“Esprimo grande soddisfazione – ha affermato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia – per la grande risposta che abbiamo riscontrato con questo bando. Il mio ringraziamento va in particolare agli enti e alle associazioni che sostengono la Leva Civica e rendono possibili progetti di valore che avranno ricadute positive sull’intero territorio lombardo, promuovendo la cittadinanza attiva. Nella premialità dei progetti, per la prima volta, avevamo inserito la valorizzazione dell’alleanza tra generazioni per sostenere lo sviluppo del terzo settore e favorire occasioni di collaborazione tra enti pubblici e privati per il potenziamento di servizi di prossimità rivolti in particolare alle persone più a rischio di isolamento, esclusione o in condizione di fragilità”.

Progetti 112 – Volontari 365 – Contributo: 1.919.313 euro

Leva Civica Lombardia, ripartizione territoriale dei progetti ammessi e finanziati (per ATS)

BERGAMO: Progetti 22 – Volontari 57 – Contributo: 295.452 euro

BRESCIA: Progetti 10 – Volontari 40 – Contributo: 189.639 euro

BRIANZA: Progetti 13 – Volontari 46 – Contributo: 220.077 euro

CITTÀ METROPOLITANA MILANO: Progetti 20 – Volontari 88 – Contributo: 461.454,50 euro

INSUBRIA: Progetti 11 – Volontari 37 – Contributo: 200.632,50 euro

MONTAGNA: Progetti 5 – Volontari 13 – Contributo: 58.959 euro

PAVIA: Progetti 4 – Volontari 14 – Contributo: 63.198 euro

VALPADANA: Progetti 27 – Volontari 70 – Contributo: 429.903 euro

Progetti ammessi e finanziati per area tematica

a) 56 PROGETTI per servizi sociali e sociosanitari: 927.738 euro

b) 2 PROGETTI protezione civile: 8.748,00 euro

c) 10 PROGETTI patrimonio ambientale e riqualificazione urbana: 150.813 euro

d) 19 PROGETTI patrimonio storico, artistico e culturale 357.048 euro

e) 23 PROGETTI educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale: 451.179 euro

f) 2 PROGETTI promozione e organizzazione di attività sportive: 23.787 euro.