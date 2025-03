Dal 3 al 6 aprile 2025 Livigno, in Alta Valtellina, sarà il centro del palcoscenico dello sci giovanile italiano con il Criterium Nazionale Cuccioli. Il più importante evento nazionale dedicato alle promesse dello sci alpino è stato presentato in Regione Lombardia. Sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, insieme a Flavio Roda, presidente Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con loro Emilio Fontana, presidente Pool Sci Italia (Consorzio fornitori squadre nazionali), Gian Franco Zecchini, presidente FISI Alpi Centrali, e Marina Claoti, assessore allo Sport del comune di Livigno. Presenti anche l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e l’europarlamentare Lara Magoni.

Organizzato dal Comitato FISI Alpi Centrali, con il patrocinio del Pool Sci Italia, l’evento vedrà la partecipazione di 600 giovani sciatori e oltre 2.000 persone tra tecnici, famiglie e addetti ai lavori. Quest’anno, la manifestazione sarà caratterizzata dal messaggio ‘Never Give Up’, che sarà impresso sui pettorali degli atleti. Un vero e proprio invito a crescere in determinazione e spirito sportivo.

Picchi: Criterium Nazionale Cuccioli 2025 a Livigno per formare giovani atleti sci

“Il Criterium Nazionale Cuccioli – ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani – è molto più di una competizione sportiva. È un’occasione straordinaria per trasmettere ai giovani sciatori valori fondamentali come il sacrificio, la resilienza e il gioco di squadra. Regione Lombardia sostiene con convinzione eventi come questo, che contribuiscono a formare non solo i giovani atleti, ma persone pronte ad affrontare con passione e impegno ogni sfida della vita”.

La manifestazione contribuirà a rafforzare il legame tra il grande sport e lo sviluppo del territorio lombardo. In questo contesto, il Pool Sci Italia, consorzio che riunisce 27 marchi fornitori delle attrezzature tecniche per le squadre nazionali di sci alpino, punta a promuovere la crescita dei giovani talenti.

“Il Pool Sci Italia – ha detto Emilio Fontana, presidente Pool Sci Italia – ha scelto di dare valore a questo importante evento nazionale. L’obiettivo è evidenziare quanto sia fondamentale sostenere la crescita dei nostri giovanissimi sportivi. La loro capacità di perseverare, di non arrendersi di fronte alle difficoltà e, naturalmente, di farlo divertendosi, è una qualità che va riconosciuta e valorizzata, indipendentemente dai risultati”.

Anche il mondo istituzionale e sportivo ha voluto essere presente per sostenere la manifestazione. Gian Franco Zecchini, presidente FISI Alpi Centrali, ha ribadito l’importanza dell’evento per il movimento sciistico giovanile. Marina Claoti, assessore allo Sport di Livigno, ha evidenziato come questa iniziativa contribuisca a consolidare il ruolo di Livigno come punto di riferimento per lo sci italiano e internazionale.

Il Criterium Nazionale Cuccioli 2025 si conferma una grande festa dello sport. Un’opportunità unica per i giovani atleti di mettersi alla prova, imparare dai campioni e scoprire il valore della passione, del sacrificio e del non arrendersi mai.