Regione Lombardia investe nella valorizzazione e promozione degli sport d’acqua con un sostegno concreto a tre importanti progetti proposti dal Comitato regionale motonautica, Federazione italiana vela dalla Federazione Italiana Surfing Sci d’acqua e Wakeboard (FISSW) e dalla Federazione Italiana Vela (FIV). L’obiettivo è avvicinare i giovani agli sport acquatici, migliorando la sicurezza in acqua e promuovendo la cultura sportiva tra gli studenti dai 6 ai 18 anni.

Le iniziative finanziate includono il progetto ‘Sulle onde dei giovani – Motonautica per tutti’ della FIM, ‘Acqua e Sport: Inclusività e consapevolezza di sé’ della FISSW e ‘Vela tra i banchi di scuola’ della FIV. Ogni Federazione riceverà un contributo massimo di 20.000 euro per la realizzazione delle attività, che prevedono momenti formativi sulla sicurezza, competizioni giovanili e percorsi dedicati a ragazzi con disabilità.

Picchi: progetti sport d’acqua in Lombardia opportunità per i giovani

“Questi progetti – ha dichiarato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani – rappresentano un’opportunità straordinaria per promuovere lo sport tra i più giovani, sensibilizzando al tempo stesso sull’importanza della sicurezza in acqua. La Lombardia, con i suoi laghi e i suoi fiumi, è un territorio ideale per sviluppare la pratica di discipline acquatiche. Vogliamo che sempre più ragazzi possano avvicinarsi agli sport d’acqua, con progetti ed esperienze formative e di crescita personale”.

L’iniziativa punta anche a rafforzare la consapevolezza ambientale attraverso giornate dedicate alla sostenibilità. Regione Lombardia conferma così il proprio impegno per uno sport accessibile, educativo e in grado di formare le nuove generazioni.