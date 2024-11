Lodi, Franco: 28 milioni di euro investiti per le politiche sulla casa

‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Lodi investimenti per oltre 28,1 milioni di euro tra interventi, in particolare, per la cura del patrimonio (22,7 milioni), il welfare abitativo (5 milioni) e la rigenerazione urbana (401.000 euro).

Questi i dati emersi durante la tappa lodigiana del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto all’UTR di Lodi, hanno partecipato anche i vertici di Aler Pavia-Lodi: il presidente Monica Guarischi e il direttore generale Luca Baccaro.

Assessore Franco: impegno per il Lodigiano

“Attraverso la ‘Missione Lombardia’ – ha evidenziato l’assessore Franco – stiamo realizzando in provincia di Lodi rilevanti investimenti finalizzati a determinare miglioramenti concreti sulla qualità dell’abitare, sia per gli inquilini sia per la comunità nel suo complesso. Mettiamo in campo risorse importanti e monitoriamo passo dopo passo gli interventi in corso affinchè tutto proceda il più possibile con efficienza e tempestività. Nel contempo, in collaborazione con gli stakeholder del territorio, sosteniamo tutti i progetti del Sistema Lombardia per l’accesso ai finanziamenti statali ed europei. L’impegno della Regione è a tutto campo: dalle riqualificazioni edilizie alle misure per il sostegno ai cittadini più fragili, prestando attenzione alla dimensione sociale”.

Gli interventi a Lodi in via Guido Rossa e via San Fereolo

L’assessore Franco ha visitato il cantiere di via Guido Rossa 4 a Lodi, dove Aler sta ultimando i lavori di riqualificazione la cui conclusione è prevista per la fine di quest’anno. L’intervento riguarda 36 alloggi e prevede l’efficientamento energetico dell’intero involucro, il miglioramento sismico e la sistemazione degli spazi a verde di pertinenza. “Ormai ci siamo – ha commentato l’assessore Franco – considerando che l’avanzamento dei lavori è al 90%. Si tratta di un cantiere che ho monitorato costantemente e vederlo in dirittura d’arrivo è motivo di soddisfazione”. Rilevante, sempre a Lodi, anche l’opera di riqualificazione in via San Fereolo 11-13-15 che riguarda 120 appartamenti, con ultimazione prevista entro il 2025. I lavori di via Guido Rossa e via San Fereolo sono stati finanziati con circa 15,5 milioni di euro derivanti dal Fondo complementare al PNRR e dal Fondo opere indifferibili (FOI).

Maleo, Casalpusterlengo e Castelnuovo Bocca d’Adda

Di grande importanza anche gli interventi per la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico di 31 alloggi nei Comuni di Maleo, Casalpusterlengo e Castelnuovo Bocca d’Adda, finanziati con circa 4,6 milioni di euro attraverso il Fondo opere indifferibili. Entro la fine di quest’anno è prevista l’ultimazione dei lavori per 21 alloggi, mentre per i restanti 10 alloggi il cronoprogramma indica il primo semestre 2025.

Progetto di inclusione sociale a Sant’Angelo Lodigiano

Lo scorso mese di ottobre è stata sottoscritta la convenzione relativa al progetto ‘Uscire dall’angolo’, che prevede a Sant’Angelo Lodigiano la riqualificazione dei locali al piano terra del fabbricato di via Da Vinci finalizzata a creare spazi per attività di pugilato e preparazione atletica. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale di gruppi di giovani e adulti. “E’ una testimonianza – ha commentato Franco – di come Regione agisca a tutto campo per aiutare i cittadini e offrire loro opportunità per migliorare la qualità della vita”.

Impianti fotovoltaici

Aler Lodi è intervenuta per l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici per un investimento di 401.000 euro. Nel dettaglio: 200.000 euro per 3 opere a Lodi in via san Fereolo, 145.000 euro per un intervento in viale Pavia a Lodi e 56.000 euro per via Cairo a Codogno.

Recupero alloggi sfitti

In provincia di Lodi recuperati 92 alloggi sfitti Aler grazie a uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. “Il dato per il Lodigiano – ha evidenziato Franco – riflette il grande impegno che ho richiesto alle Aler: ristrutturare gli appartamenti sfitti per renderli riassegnabili significa dare più efficienza al sistema e stare dalla parte dei cittadini che rispettano le regole e attendono il proprio turno in graduatoria”.

Inoltre, per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, sarà avviato un intervento a Lodi su 11 alloggi, finanziato da Regione con 400.000 euro.

Pronto intervento per la manutenzione

Centrale, nella ‘Missione Lombardia’, il tema del ‘Pronto intervento’: Aler in provincia di Lodi ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni ricevute, 820 opere di manutenzione per 79.000 euro di spesa. “Ho voluto potenziare il servizio di ‘Pronto intervento’ – ha proseguito Franco – perché è strategico rispetto al rapporto di fiducia con gli inquilini ed è utile per dare un segnale ai vandali e a chi non rispetta il bene pubblico”.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (oltre 637.000 euro per il 2024 nel Lodigiano) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato: in provincia di Lodi sono stati assegnati 80.000 euro, pienamente utilizzati.

Sinergia tra enti

“Vorrei esprimere il mio ringraziamento – ha affermato il presidente Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi – per il costante supporto offerto da Regione Lombardia e dall’assessore Paolo Franco il cui operato ha portato significative innovazioni e incoraggiato le Aler a rispondere in modo più attento alle esigenze dei territori. Come presidente di Aler Pavia-Lodi, e insieme al direttore Luca Baccaro, sono particolarmente attenta alle esigenze di questi due territori in particolar modo alle situazioni di fragilità e bisogno sociale. La collaborazione stretta con l’assessore e il suo team hanno permesso di rafforzare il nostro ruolo e lavoro a favore delle comunità locali migliorando notevolmente l’efficacia del nostro operato sul territorio. Il nostro obiettivo è di proseguire sulla strada tracciata e migliorare costantemente affinché il futuro possa essere ancora più produttivo e vicino a chi ha bisogno”.