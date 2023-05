Riparte dal Lodigiano il tour dell’assessore Guidesi nelle imprese lombarde

È ripartito dal Lodigiano il tour nelle imprese lombarde dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Un’occasione per presentare sui territori gli strumenti di sostegno alle aziende messi a disposizione da Regione Lombardia. Il tour attraverserà tutte le province lombarde, con visite alle imprese e momenti di confronto col mondo produttivo, come quello organizzato nel municipio di Casalpusterlengo (LO) al quale hanno partecipato numerosi imprenditori.

Gli ambiti di intervento

“Questi incontri – ha detto Guidesi – sono un’opportunità per far conoscere gli strumenti offerti dalla Regione, ma anche per capire esigenze, criticità e recepire proposte. La Lombardia interviene a supporto delle imprese in diversi ambiti: dal credito agli investimenti, dalla formazione all’innovazione, solo per fare alcuni esempi”.

Opportunità per i giovani

“La contingenza economica è positiva – ha proseguito l’assessore – ma un tema emerso è la mancanza di lavoratori: in Lombardia abbiamo una filiera formativa in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta, occorre però raccontare meglio, insieme alle associazioni di categoria e alle scuole, le opportunità che la nostra terra già oggi offre, così da generare una narrazione più attrattiva per i giovani che non sanno quale strada professionale intraprendere”.

Accesso alla liquidità

“Un altro problema impellente – ha continuato – è il continuo aumento dei tassi di interesse: la politica monetaria della Bce non ha portato i risultati sperati, l’inflazione non si è fermata e non ha rallentato come si sperava. L’incremento dei tassi di interesse blocca l’accesso alla liquidità e dunque gli investimenti. Anche su questo tema però Regione fornisce sostegni utili alle aziende”.

La Lombardia fa squadra

L’assessore ha parlato anche di una specificità lombarda nell’approccio all’imprenditoria: “Il segreto dei successi economici della Lombardia risiede nel fatto che le imprese vogliono quotidianamente migliorarsi. Innovano grazie all’ingegno degli imprenditori, ma anche alla grandissima qualità dei loro collaboratori. Titolari e dipendenti fanno squadra negli stabilimenti, nei laboratori e nei negozi titolari, indossano un’unica maglia e raggiungono insieme obiettivi che spesso vanno a beneficio di un’intera comunità”.

Le tappe

La giornata dell’assessore Guidesi si è aperta con una visita all‘impresa Bernasconi di Casalpusterlengo, che produce componenti metallici: “Un’azienda storica che ha vissuto il passaggio alla terza generazione, con due ragazzi che sono entrati nella gestione dell’impresa. Come Regione – ha evidenziato Guidesi – siamo vicini alle nuove generazioni e a questa nuova classe imprenditoriale lombarda, che vogliamo contribuire a costruire e supportare”.

L’imprenditore: il lato buono della politica

“La nostra azienda – ha spiegato l’imprenditore Mario Bernasconi – è presente sul territorio dal 1969 da quando mio padre la fondò. Col tempo abbiamo attraversato processi di riconversione e oggi il testimone è passato ai miei figli. Con la visita dell’assessore abbiamo visto il lato buono della politica”.

Sindaco di Casalpusterlengo: confronto concreto

Presente alla giornata di lavoro anche il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio. “L’assessore Guidesi – ha detto il primo cittadino – si è sempre dimostrato vicino al nostro territorio e la visita è significativa perché certifica una vicinanza consolidata al mondo produttivo. Regione Lombardia mette a disposizione delle imprese tanti strumenti di supporto che è utile vengano conosciuti e approfonditi dagli imprenditori stessi. Il confronto odierno con le aziende è stato molto concreto e importante da questo punto di vista”.