“I numeri sono davvero molto incoraggianti e confermano, come sostengo da tempo, che la Lombardia ha intrapreso la strada giusta per affrontare le sfide del futuro. E per questo riconosciamo innanzitutto il merito dei nostri imprenditori e, in parte, anche del modello di collaborazione tra pubblico e privato. Un modello di sussidiarietà che agevola e dà fiducia agli imprenditori producendo i risultati resi noti oggi che, ci auguriamo, vengono confermati anche in futuro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta i dati della Banca d’Italia contenuti nel Rapporto annuale sull’economia della Lombardia.

Nei numeri di Banca d’Italia la crescita della Lombardia

La regione è cresciuta a ritmi sostenuti nel 2022, con un aumento del prodotto regionale stimato al 3,8%, leggermente superiore a quello nazionale del 3,7%. La crescita robusta del biennio 2021/22 ha portato il Pil lombardo a superare il livello del 2019 del 3,4%; un valore superiore a quello registrato dall’economia italiana nel suo complesso (1%).