Ha preso il via la due giorni di lavori, in lingua inglese, del Sustainability impact forum. Sono circa 250 i giovani che si sono confrontati, collegati da tutto il mondo, grazie all’iniziativa ospitata da Regione Lombardia presso Palazzo Pirelli; evento promosso dall’agenzia ONU Sustainable Development Solutions Network (SDSN Youth). Ad aprire i lavori l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione.

“La Lombardia – ha detto Maione – è al centro dell’interesse di giovani che si sono voluti confrontare sui temi come l’ambiente, la sostenibilità e la salvaguardia del nostro pianeta. Diverse provenienze geografiche si traduce con diverse sensibilità, diversi approcci”.

“Il fatto che questi giovani, con un’età media tra i 20 e i 25 anni, si siano voluti scambiare le loro opinioni per noi è un aspetto importante – ha proseguito Maione -. Non vogliamo avere un atteggiamento paternalistico nei confronti di questi ragazzi: sono loro i protagonisti del futuro. Chi è nato nel 2000 oggi sta completando il percorso universitario e quindi ha sicuramente elementi, formazione e cultura per dirci qualcosa. La propensione al cambiamento, la voglia di innovare e anche qualche idea brillante possono servire alle istituzioni per affrontare queste tematiche che riguardano tutti”.

Assessore Maione: sono i giovani il nostro futuro