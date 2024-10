Lombardia e Baviera siglano un’alleanza per contare di più in Europa

Lombardia e Baviera, regioni affini dal punto di vista economico e sociale, siglano un’alleanza per intensificare le relazioni reciproche e unire le forze rispetto ai rapporti con l’Unione europea. L’accordo è stato ratificato mercoledì 9 ottobre a Milano dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, e dal ministro di Stato bavarese per gli Affari Europei e Internazionali, Eric Beißwenger.

La strategia di respiro europeo

La dichiarazione d’intenti fa seguito a una serie di vertici istituzionali, svoltisi negli ultimi mesi tra Monaco e Milano, e promossi dall’assessore Guidesi all’interno di una precisa strategia finalizzata a tessere intese in chiave europea, così da consolidare il ruolo della Lombardia come attore politico ed economico in grado di incidere sui tavoli di Bruxelles e agevolare il ‘Sistema lombardo’ (imprese, associazioni, università, centri di ricerca) rispetto alla possibilità di cogliere nuove opportunità di attraverso la collaborazione con soggetti di altre regioni d’Europa.

Posizioni comuni a Bruxelles

Per quanto riguarda l’accordo odierno, l’assessore lombardo e il ministro bavarese hanno sottolineato l’importanza di rinsaldare le relazioni tra due regioni economicamente forti e geograficamente vicine, che si distinguono in Europa per una straordinaria forza del tessuto imprenditoriale e per la capacità di innovazione. In passato, la Baviera e la Lombardia avevano già collaborato a livello europeo per difendere i loro interessi. Il ministro e l’assessore intendono proseguire e approfondire questa collaborazione anche in futuro. In particolare, vogliono rafforzare il loro impegno a livello comunitario, ad esempio attraverso eventi congiunti a Bruxelles e posizioni comuni su atti legislativi di carattere europeo.

Imprese, start up e centri di ricerca

Nello specifico si è concordato che Lombardia e Baviera approfondiranno scambi e rapporti nel campo dell’intelligenza artificiale, delle start-up e delle piccole e medie imprese. Le due regioni, inoltre, sono centri scientifici di livello mondiale e negli ultimi anni hanno investito specificamente nell’espansione delle infrastrutture di ricerca e scientifiche: una maggiore collaborazione tra i centri di ricerca lombardi e bavaresi potrà generare un valore aggiunto per le rispettive economie. Anche una richiesta congiunta di fondi all’Unione europea è una strada da percorrere per concretizzare una collaborazione ancora più stretta nell’ambito della ricerca e della scienza.

Un’intesa, quella tra Lombardia e Baviera, che guarda al rafforzamento di una ‘Europa delle Regioni’, in cui soggetti regionali di ‘spessore’ economico e demografico possano tutelare i loro interessi e attribuire una dimensione politica ‘europea’ alle proprie proposte e azioni.

Alleanza Lombardia Baviera: tavoli di lavoro

Il ministro e l’assessore hanno inoltre confermato la volontà di proseguire nell’impegno per lo sviluppo delle collaborazioni tra Lombardia e Baviera; nello specifico hanno concordato di predisporre, nelle prossime settimane, tavoli di lavoro su materie di interesse comune coinvolgendo le Camere di Commercio lombarde e bavaresi e i rappresentanti del tessuto economico dei due territori.

Prima della firma del memorandum d’Intesa, il ministro e la delegazione bavarese hanno incontrato il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo: tra i temi affrontati, la necessità di cooperare per contrastare politiche ambientali di stampo ideologico che potrebbero mettere in difficoltà i rispettivi settori produttivi regionali.