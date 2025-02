La Lombardia è una regione d’acqua, crocevia di fiumi e canali che rappresentano una risorsa straordinaria per il trasporto merci, la mobilità sostenibile e il turismo. Potenzialità che restano ancora in parte inespresse. È stato questo il filo conduttore del convegno organizzato da Confartigianato Imprese Mantova alla Biblioteca Monastica di San Benedetto Po (Mantova), con il patrocinio e la collaborazione del Comune e il supporto scientifico di Alot srl. L’evento, dal respiro interregionale e nazionale, ha messo al centro il ruolo strategico del sistema idroviario del Nord Italia, partendo dal focus sul sistema portuale della provincia di Mantova e del Basso Mantovano. Un tema che ha coinvolto istituzioni, esperti e stakeholders del settore, con l’obiettivo di tracciare nuove prospettive per l’utilizzo delle vie d’acqua in chiave di sviluppo territoriale ed economico.

Mazzali: acqua e turismo, binomio da valorizzare

Tra gli interventi istituzionali, quello dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, che ha posto l’accento sul potenziale ancora inespresso della navigazione interna.

Lombardia crocevia di fiumi e canali

“La Lombardia – ha detto – è un tassello fondamentale del sistema idroviario del Nord Italia. Abbiamo una rete di fiumi e canali unica nel suo genere, che potrebbe diventare un volano straordinario per il turismo, oltre che per la mobilità e la logistica. Tuttavia, non stiamo ancora sfruttando appieno questa risorsa, ed è fondamentale una pianificazione condivisa tra il Governo e le Regioni interessate, in particolare il Veneto, per costruire una strategia di sviluppo efficace e sostenibile”.

L’assessore ha poi evidenziato come il convegno sia stato un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e operatori del settore.

“Confrontarsi su progetti concreti – ha aggiunto – per integrare la mobilità sostenibile con il turismo e la valorizzazione ambientale è essenziale. Dobbiamo pensare in grande: le vie d’acqua possono diventare un’opportunità per ampliare l’offerta turistica, creare percorsi esperienziali legati alla natura, all’enogastronomia e alla cultura. Devono essere un’occasione anche per destagionalizzare i flussi turistici e distribuirli in maniera più equilibrata sul territorio”.

Investimenti per il territorio: dalla logistica al recupero del Po

Nel suo intervento, Mazzali ha anche sottolineato il valore strategico degli investimenti già avviati per il rilancio della navigazione e del territorio.

“Il Governo e la Regione Lombardia – ha precisato – stanno mettendo in campo azioni concrete per la Bassa Pianura Padana. Penso all’istituzione della zona logistica semplificata per i porti di Mantova e Cremona, che avrà effetti positivi non solo sul comparto produttivo ma anche sul turismo, migliorando l’accessibilità e i collegamenti. E penso soprattutto al grande progetto di rinaturazione del Po, finanziato con fondi Pnrr-Next Generation Eu. È un’iniziativa che guarda al futuro, puntando sulla valorizzazione ambientale e sulla riduzione del rischio idrogeologico”.

L’assessore ha quindi sottolineato il valore unico del sistema idroviario lombardo-veneto.

“Il sistema di navigazione che collega Lombardia e Veneto – ha concluso – è un patrimonio da tutelare e potenziare. È un intreccio di corsi d’acqua e infrastrutture che si sviluppano in un paesaggio straordinario, con un enorme potenziale turistico ancora inespresso. È nostro compito lavorare affinché questa risorsa diventi un vero asset strategico per la crescita economica, creando un turismo sostenibile, esperienziale e di qualità”.

I partecipanti

All’evento hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo produttivo. Tra loro: Carlo Bottani, presidente della Provincia di Mantova; Lorenzo Capelli, presidente di Confartigianato Imprese Mantova e vice presidente della Camera di Commercio Mantova-Cremona-Pavia. Presenti anche Roberto Lasagna, sindaco di San Benedetto Po e Alberto Borsari, presidente del Consorzio Oltrepò Mantovano.