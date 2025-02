Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha partecipato a Milano all’inaugurazione di un’installazione artistica promossa dalla Rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia e dall’Ufficio del Parlamento europeo, per rilanciare l’appello alla pace in occasione del terzo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina.

Sottosegretario Cattaneo: Regione Lombardia impegnata per pace in Ucraina

Nel suo intervento, Cattaneo ha ribadito l’impegno della Lombardia a fianco dell’Ucraina, sottolineando il sostegno a progetti umanitari e la collaborazione con la Regione di Zaporizhzhia, a cui la Lombardia sta inviando aiuti. Inoltre, ha annunciato un evento preparatorio per il 5 marzo in vista della Conferenza Internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, prevista a luglio a Roma. Il sottosegretario ha poi lanciato un appello alla pace, sottolineando la “necessità di un coinvolgimento di tutte le parti in causa“.