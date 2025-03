Regione Lombardia, nell’ottica di continuare a supportare l’innovazione a servizio dell’agricoltura, ha affidato a ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste della Lombardia) e a Diagram Group, leader nell’agritech, l’implementazione di un avanzato modello di Sistemi di Supporto alle Decisioni per la gestione fitosanitaria delle principali colture regionali.

Si potrà agire su mais, da sempre coltura strategica per la Lombardia, e altri cereali, ma anche su pomodoro, patata, vite e frutticole.

Sinergia Lombardia, ERSAF e Diagram contro insetti delle colture

In particolare, il sistema servirà a combattere: la piralide del mais, peronospora e oidio della vite e fusariosi della spiga, alcune delle malattie che colpiscono le colture e che possono essere mitigate con questo sistema. Questa applicazione fornirà così un contributo fondamentale per un’agricoltura sempre più sostenibile anche da un punto di vista ambientale.

L’obiettivo

L’obiettivo è così quello di fornire ai consulenti, abilitati all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, uno strumento all’avanguardia per l’agricoltura di precisione. Il sistema integrerà dati agronomici, pedologici, agro-meteorologici e gestionali in modelli previsionali, fornendo indicazioni precise sul rischio di insorgenza di fitopatie e sulla diffusione di insetti dannosi. In questo modo, i consulenti potranno prendere decisioni informate e tempestive, ottimizzando l’uso dei prodotti fitosanitari e riducendo l’impatto ambientale.

Beduschi: difendere colture in modo sostenibile

“La difesa delle colture – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – passa sempre più attraverso l’innovazione e la tecnologia. Con questo progetto, Regione Lombardia conferma il suo impegno nel supportare gli agricoltori con strumenti concreti per una gestione più sostenibile e mirata. L’agricoltura di precisione consente di intervenire in modo tempestivo e ridurre l’uso di fitofarmaci, tutelando al contempo la produttività e la qualità delle nostre filiere agroalimentari. Un modello che guarda al futuro, coniugando competitività e rispetto per l’ambiente”.

Losio (ERSAF): verso un’agricoltura smart

“L’implementazione di questo sistema rappresenta – secondo il presidente di ERSAF, Fabio Losio – un significativo passo per la Lombardia verso un’agricoltura smart, più sostenibile e tecnologicamente avanzata. La collaborazione con Diagram Group permette di fornire ai consulenti lombardi uno strumento innovativo per la protezione delle colture, in linea con le più recenti normative e con le esigenze del settore agricolo”.

Mancini (Diagram): più innovazione in agricoltura

“Siamo orgogliosi di collaborare con ERSAF e Regione Lombardia – spiega Roberto Mancini, amministratore delegato di Diagram – per portare l’innovazione tecnologica al servizio dell’agricoltura”. “Il nostro software SSD – continua – permetterà ai consulenti di gestire la difesa delle colture in modo più efficiente e sostenibile, contribuendo alla competitività delle aziende agricole lombarde. Sarà disponibile per i consulenti attraverso una piattaforma digitale di facile utilizzo, che fornirà anche un supporto formativo per massimizzare l’efficacia dello strumento”.