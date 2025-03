Il compositore greco Mikis Theodorakis, emblema di emancipazione della comunità ellenica, è stato omaggiato con un concerto al quale ha partecipato il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, invitato dall’Ambasciatrice di Grecia in Italia, Sua Eccellenza Eleni Sourani.

La Lombardia omaggia Mikis Theodorakis con un concerto

L’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia ha ospitato l’evento musicale ‘Viaggio nel sogno‘ organizzato dall’Ambasciata di Grecia di Roma in occasione del centenario della nascita del grande compositore e per celebrare anche la Festa nazionale della Repubblica ellenica. Presenti all’evento appassionati di musica, esponenti politici e militari, ma anche personalità del mondo dello spettacolo legate al compositore greco, come la cantante Iva Zanicchi che ha interpretato ‘Un Fiume Amaro’, scritto da Theodorakis e l’étoile del Teatro alla Scala, Oriella Dorella.

Un grande compositore e uomo che ha lottato per la libertà della Grecia

“Un doppio motivo di orgoglio per ospitare questo evento” ha affermato il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone. “In primis – ha spiegato – la comunità ellenica sceglie nuovamente, per il secondo anno di seguito, la nostra sede, Palazzo Lombardia, per celebrare un momento di festa legato al proprio percorso di indipendenza e libertà. Questo, infatti, ci rende molto felici”. “In secondo luogo – ha proseguito – questo è un concerto dedicato ad un grande compositore, che era anche un uomo che ha combattuto per gli ideali e per l’indipendenza della Grecia, principi che dobbiamo sempre tenere a mente”.

La musica di Mikis Theodorakis un mezzo di libertà

“La musica – ha affermato l’Ambasciatrice Sourani – grazie a Mikis Theodorakis, è diventata mezzo di motivazione per chi lotta e ha lottato per ottenere giustizia e libertà. Tutti i musicisti saliti sul palco dell’Auditorium Testori sono provenienti dalla Grecia e interpretano la sinfonia del compositore che ha l’ambizione di trascinarci, appunto, in un ‘Viaggio nel sogno’ dove il sole tramonta nel Mar Egeo. Desidero ringraziare Regione Lombardia, che ci ha sostenuto nell’organizzazione di questo evento”.

Chi ha partecipato al concerto dedicato a Mikis Theodorakis a Palazzo Lombardia

All’evento, presentato da Sophia Zafiropoulou, rappresentante della Comunità ellenica, sono intervenuti musicisti del calibro di Georgios Papachristoudis (pianista) e il tenore Stavros Salabasopoulos che ha eseguito l’Inno d’Italia.