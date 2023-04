Il geoportale della Regione Lombardia si rifà il look e si aggiorna alla quinta versione. Con una nuova veste grafica e strumenti più semplici ed efficaci, permette a tutti di scoprire il patrimonio di conoscenze geografiche del territorio e dell’ambiente lombardo in formato digitale, grazie a carte tematiche, fotografie, modelli digitali e tanto altro.

“E’ uno strumento di grande valore – afferma l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi – per chiunque voglia esplorare e meglio conoscere il territorio lombardo. Con pochi click si può interrogare un’area interessata e ottenere immediatamente informazioni paesaggistiche, infrastrutturali, urbanistiche e molte altre. Non solo, tutti potranno vedere come è cambiato il territorio negli anni grazie alle ortofoto disponibili, basta scegliere due anni di riferimento per poter scorrere tra il prima e il dopo”.

Geoportale, Lombardia prima nella realizzazione

La Lombardia è stata la prima Regione in Italia a realizzare un portale cartografico all’inizio degli anni 2000.

“Il geoportale – conclude l’assessore – è un servizio semplice, efficace e alla portata di tutti che mostra l’impegno che Regione Lombardia mette nella valorizzazione dei propri luoghi”. Registra una media di 20.000 accessi all’anno, circa 500 al giorno, e offre servizi semplici ed efficaci a cittadini e imprese. L’impegno è delineato nel programma di legislatura del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Sono due i target di riferimento a cui la ricerca delle mappe digitali si indirizza. Il primo è il cittadino, con una serie di contenuti di interesse non tecnico mirati ad una più approfondita conoscenza del territorio. Il secondo è per Enti o operatori, che potranno così accedere a contenuti cartografici specialistici utilizzati da tutte le pubbliche amministrazioni. Saranno consultabili anche da diverse categorie di professionisti per operare in ambito urbanistico, territoriale e ambientale.

Il nuovo ‘Catalogo metadati’ è aderente alle specifiche nazionali ed europee. In questo modo è assicurato così il massimo livello di condivisione dei dati. Potranno infatti accedere le altre pubbliche amministrazioni, il Repertorio nazionale dati territoriali, Agid e il geoportale europeo.

Dati in linea con direttive europee

La nuova piattaforma assicura poi la condivisione dei ‘dati di elevato valore’ come richiesto dalle direttive ‘Inspire’ e ‘Open data’ che riguardano informazioni ambientali e territoriali il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia. Tutto ciò in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto. Così facendo Regione Lombardia attua le strategie nazionali contenute nel Piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione.

Queste linee richiedono di valorizzare il proprio patrimonio informativo adottando modelli, regole tecniche, linguaggi, procedure e standard informatici finalizzati all’interoperabilità ed uniformità dei propri sistemi informatici.

L’accesso al geoportale è possibile cliccando sul sito.