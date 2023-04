Beduschi incontra Coldiretti Lombardia: uniti per difesa aziende e prodotti

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha incontrato, giovedì 13 aprile, a Milano, i vertici di Coldiretti Lombardia, con il vicepresidente Paolo Carra, il direttore Giovanni Benedetti, oltre a presidenti e direttori di tutte le federazioni provinciali.

Beduschi con la Coldiretti Lombardia

“Una riunione concreta e utile – spiega l’assessore Beduschi – per condividere il percorso con Coldiretti. Una organizzazione con cui ci confronteremo periodicamente sulle azioni che intendiamo mettere in campo per il mondo agricolo. E per raccogliere istanze e suggerimenti declinati alla specificità dei diversi territori. Dalle prossime settimane, organizzerò infatti, accanto a un tavolo periodico a Milano, visite in tutte le sedi provinciali della Regione. Questo allo scopo di incontrare le organizzazioni di settore”.

I temi più caldi condivisi

L’assessore ha ribadito l’impegno sui temi più caldi per il settore primario. Ovvero per temi che vanno dall’emergenza siccità al cibo sintetico, al controllo della fauna selvatica e delle nutrie, fino alla necessità di razionalizzare e migliorare la burocrazia. Questo oltre all’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche per fornire alle aziende innovazione e tecnologia per affrontare la sfida della sostenibilità. Un focus, inoltre, è stato dedicato al tema della formazione dei giovani e al mondo del lavoro.

In campo a fianco delle imprese

“Ho anche ribadito – conclude l’assessore Beduschi – che lavorando fianco a fianco con il Ministero faremo tutto ciò che è necessario per difendere imprese agricole e prodotti da chi, non potendo eguagliarne la qualità, cerca altre strade per ostacolarne il successo. Visti i recenti dati sul boom dell’export per il nostro agroalimentare non ci stanno riuscendo, ma la guardia deve rimanere altissima”.

