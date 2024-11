In Lombardia arriva il ‘Manifesto’ per garantire l’eccellenza degli eventi

Sensibilizzare operatori e istituzioni su scelte responsabili e di qualità per garantire la sicurezza e il successo degli eventi è l’obiettivo del Manifesto ANBC-Fipe ‘La Responsabilità delle Scelte’, promosso dall’Associazione Nazionale Banqueting e Catering (ANBC-Fipe), in collaborazione con FIPE-Confcommercio, e presentato oggi, a Palazzo Bovara di Milano alla presenza di Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

Il ‘Manifesto’, sottoscritto da importanti partner, come Federcongressi e eventi e ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), offre le linee guida fondamentali per garantire l’eccellenza degli eventi, ponendo al centro la qualità, la sicurezza e la legalità. La scelta accurata dei fornitori e l’adozione di pratiche rispettose delle normative rappresentano i pilastri su cui fondare il successo di ogni iniziativa, riducendo i rischi e migliorando l’immagine del settore.

Il settore banqueting e catering continua a crescere: nel 2023 ha registrato un fatturato complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Più di 14.000 persone lavorano stabilmente nel comparto, che arriva a impiegare oltre 100.000 addetti nei periodi di picco.

Assessore Mazzali: con il Manifesto eventi d’eccellenza in Lombardia

“Il settore del banqueting e catering è un pilastro dell’offerta turistica e culturale lombarda – ha commentato l’assessore Mazzali – che contribuisce a rafforzare l’immagine della nostra regione come eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il Manifesto ‘La Responsabilità delle Scelte’, promosso da ANBC-Fipe rappresenta una guida strategica per elevare gli standard del settore attraverso scelte etiche e consapevoli. Sostenere pratiche virtuose e contrastare l’abusivismo significa valorizzare il nostro Made in Italy, sinonimo di qualità e professionalità”.

“Regione Lombardia – ha poi ricordato Mazzali – è al fianco di chi opera con trasparenza, per garantire esperienze di alto livello che siano motivo di orgoglio per tutti. La crescita del comparto deve andare di pari passo con l’attenzione alla sostenibilità e al lavoro di qualità, valori chiave per il futuro del turismo e degli eventi in Lombardia.”

I partecipanti all’evento

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e di settore di rilievo tra cui Carlo Squeri, Segretario EPAM -Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi- Confcommercio Milano, Paolo Capurro, presidente ANBC-Fipe, Ilaria Alzona, consigliere nazionale ANBC-Fipe, Carlo Colopi, direttore dell’Ispettorato del Lavoro Area Metropolitana di Milano, Gabriella Gentile, vicepresidente Federcongressi e eventi, Pietro Del Bono, vicepresidente Lombardia ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, Luca Legnani, vicepresidente Amministratore ANBC-Fipe.