Sanità, Bertolaso: in Lombardia record di pazienti da tutta Italia

La Regione Lombardia registra il record di pazienti da tutta Italia. Lo conferma Guido Bertolaso assessore regionale al Welfare .

“L’eccellenza delle nostre strutture – ha sottolineato – viene confermata anche da osservatori internazionali neutrali e indipendenti”.

I tre ospedali lombardi

“Tra gli ospedali italiani menzionati nella classifica ‘World’s best hospitals’ di Newsweek – ha evidenziato – tra le 7 ‘strutture specialistiche’, ci sono infatti 3 realtà lombarde. Nello specifico sono: il Centro Cardiologico Monzino, l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Istituto Nazionale dei Tumori.

In Lombardia record di pazienti provenienti dall’Italia

“Anche questo dato – ha aggiunto l’assessore – conferma come per noi contino i fatti concreti, non polemiche pretestuose o artefatte. E per comprendere ciò che dico, è sufficiente pensare a tutti i pazienti che da ogni parte del mondo e da tutta Italia vengono in Lombardia scegliendo i migliori centri del nostro Paese”.