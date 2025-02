La seconda tappa del tour istituzionale ‘Lombardia Protagonista. Qui Puoi‘, promosso dal governatore lombardo Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha visto protagonista Varese e il suo territorio, con un focus sul Distretto dell’Aerospazio.

Dopo un tavolo istituzionale in mattinata in cui gli esponenti della Giunta regionale hanno incontrato i protagonisti del settore a Ville Ponti (Varese), il tour nel pomeriggio è proseguito con due visite ad aziende locali del comparto aerospaziale.

Le imprese coinvolte

La prima si è svolta alla Pariani Srl, da oltre 50 anni punto di riferimento per la progettazione e produzione di equipaggiamenti elettronici per il settore aeronautico e navale. Recentemente l’azienda ha completato un importante progetto di riqualificazione a Ferno (Varese), realizzando un nuovo sito produttivo votato alla sostenibilità, dove si è tenuta la visita del presidente Fontana e dell’assessore Guidesi.

Il successivo incontro si è svolto alla Secondo Mona Spa di Somma Lombardo (Varese), azienda con oltre cento anni di esperienza e realtà importante nella progettazione e produzione di sistemi ed equipaggiamenti aeronautici per velivoli civili e militari.

Fontana: realtà punto di riferimento a livello internazionale

“Il Distretto dell’Aerospazio di Varese – ha commentato Fontana – rappresenta un’eccellenza non solo per la Lombardia, ma per tutto il sistema industriale italiano. Visitare le imprese significa toccare con mano il valore del nostro territorio e il grande impegno che imprenditori e lavoratori mettono in campo ogni giorno per sviluppare tecnologie e prodotti competitivi a livello nazionale e internazionale. Aziende come queste dimostrano che innovazione e visione strategica rendono il nostro territorio un punto di riferimento mondiale. La Regione è e sarà al loro fianco”.