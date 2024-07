L’interscambio tra Spagna e Lombardia, l’impegno a favorire investimenti nei territori lombardi da parte di imprenditori spagnoli, consolidando un dialogo già aperto da tempo. E, inoltre, il ruolo di motore economico dell’Italia svolto dalla Lombardia, del suo tessuto economico di piccole e medie imprese che ne costituiscono la spina dorsale. Questi i temi al centro dell’incontro tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’ambasciatore iberico Miguel Fernandez – Palacio che è stato ricevuto negli uffici della presidenza per uno scambio di vedute. Presente anche il sottosegretario alla presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.

Lombardia-Spagna, Fontana: confronto con ambasciatore su relazioni tra i due territori

“Io credo che il lavoro che stiamo portando avanti sia molto importante. Ancora più importante è il fatto che le relazioni tra la Spagna e la Lombardia – ha sottolineato il presidente Fontana – continuano ad essere sempre migliori, sempre più ampie e sempre più articolate”. “Noi – ha continuato – dobbiamo cercare di mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di incontrarsi, di dialogare tra di loro. Vogliamo favorire chi dalla Spagna viene a investire in Lombardia e chi dalla Lombardia vuole andare ad investire in Spagna. Gli scambi commerciali si confermano di ottima qualità”.

Investimenti

“Abbiamo parlato di investimenti che sono molto importanti. L’anno scorso – ha evidenziato l’ambasciatore – abbiamo registrato 15 miliardi di investimenti diretti della Spagna. Altro dato importante è quello relativo ai 27 miliardi di fatturato delle imprese spagnole in Italia. Parlo con il presidente Fontana – ha proseguito – perché la Lombardia gioca un ruolo essenziale nei rapporti economici che sono così forti tra Spagna e Italia”.

A Palazzo Lombardia l’assemblea generale della Camera di Commercio di Spagna in Italia

Al Belvedere di Palazzo Lombardia si è poi svolta l’assemblea generale ordinaria dei soci della Camera di Commercio di Spagna in Italia. Ai lavori è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Cattaneo: grande interesse reciproco tra Spagna e Lombardia

“Venivano ricordati prima dall’ambasciatore gli investimenti diretti della Spagna in Italia sono cresciuti lo scorso anno a conferma che quando si coltivano bene i rapporti con i vicini – ha evidenziato Cattaneo – poi ci sono risultati concreti che possiamo toccare con mano nell’interesse reciproco. Il fatto che la Camera di Commercio spagnola in Italia si sia riunita qui a Palazzo Lombardia per il proprio evento annuale è il segno anche del riconoscimento che viene dato alla nostra Regione per il contributo che dà al rafforzamento di queste relazioni”.