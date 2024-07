Casa, 6.000 alloggi Aler sono in fase di assegnazione o ristrutturazione

“I consiglieri regionali Majorino e Rozza fanno finta di non sapere che quasi la metà delle case che definiscono ‘sfitte’ sono in realtà in fase di assegnazione. Dei circa 13.571 alloggi Aler che il Pd denuncia come ‘sfitti’ (gli altri sono dei Comuni), in realtà 5.778 sono già in fase di assegnazione o lo saranno a breve una volta terminata la ristrutturazione programmata”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, replicando alla polemica innescata da una parte delle opposizioni.

La ‘Missione Lombardia’

“Fin dal mio insediamento – ha precisato Franco – ho dato un indirizzo chiaro sul fatto che occorre proseguire convintamente nella riqualificazione delle case popolari e nelle conseguenti assegnazioni ai cittadini che ne hanno diritto in base alle graduatorie. Ho posto alle Aler degli obiettivi stringenti da raggiungere, mettendo a disposizione le risorse necessarie. Per la ‘Missione Lombardia’, ovvero il piano regionale per le politiche dell’abitare, sono in campo 1,5 miliardi per interventi che abbracciano la cura del patrimonio, la ristrutturazione degli immobili, l’efficientamento del sistema delle assegnazioni, il welfare abitativo, la rigenerazione urbana e l’housing sociale”.