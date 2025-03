Apre giovedì 3 aprile 2025 il nuovo bando della Regione Lombardia da 23 milioni di euro dedicato ai cittadini che intendono sostituire un veicolo inquinante con uno a basso impatto ambientale. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Maione: raddoppiate le risorse per promuovere veicoli green in Lombardia

“Nel 2023 – ha sottolineato Maione – abbiamo aiutato 5.363 famiglie lombarde a cambiare l’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria. Quest’anno abbiamo raddoppiato lo stanziamento perché la misura è sempre più attesa e apprezzata”.

Le linee di investimento

Gli incentivi varieranno da 500 a 4.000 euro a seconda del veicolo da radiare e di quello nuovo acquistato a zero o a bassissime emissioni. Tre le linee di investimento attive:

Linea A – Autovetture: incentivo all’acquisto di autovetture nuove a zero/bassissime emissioni (20,7 milioni di euro). Contributi da 1.500 euro a 3.500 euro.

– Autovetture: incentivo all’acquisto di autovetture nuove a zero/bassissime emissioni (20,7 milioni di euro). Contributi da 1.500 euro a 3.500 euro. Linea B – Motoveicoli e E-Cargo bike: incentivo all’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike (2 milioni di euro). Contributi da 1.000 euro a 4.000 euro;

– Motoveicoli e E-Cargo bike: incentivo all’acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici ed e-cargo-bike (2 milioni di euro). Contributi da 1.000 euro a 4.000 euro; Linea C – Demolizione: incentivo alla sola demolizione di autovetture benzina/metano/GPL fino a Euro 1 incluso o diesel fino ad Euro 4 incluso (0,5 milioni di euro). Contributo di 500 euro.

Contributi a fondo perduto

Per la linea di finanziamento A sarà concesso il contributo a fondo perduto per l’acquisto di autovetture con alimentazione Euro 6D benzina, Euro 6D diesel, metano, GPL, ibride, elettrica pura o idrogeno.

Promuovere la libertà di scelta

“Siamo per la libertà di scelta e per accompagnare i cittadini al cambiamento senza imposizioni ideologiche – ha aggiunto l’assessore – sostituire migliaia di mezzi inquinanti significa dare un contributo significativo alla qualità della vita delle persone e anche iniettare risorse nel settore dell’automotive”.

La scadenza del bando

Il bando rimarrà aperto fino al 31 ottobre 2025, salvo esaurimento risorse.

I numeri dell’edizione 2023

Nella precedente edizione del 2023 sono state 5.363 le domande ammesse, con la provincia di Milano in testa con 1.421, a seguire Brescia 824, Bergamo 660, Varese 557, Monza 529, Como 359, Pavia 221, Lecco 202, Cremona 197, Mantova 188, Lodi 113, Sondrio 92.

Un aiuto concreto per le famiglie

“Ottimi risultati – ha concluso Maione – che certificano come in tutte le province stia crescendo la consapevolezza di sposare la sostenibilità ambientale senza ideologie ma attraverso azioni individuali consapevoli. Si tratta di risorse concrete che danno un aiuto reale a tante famiglie che altrimenti non si sarebbero potute permettere un’auto nuova”.