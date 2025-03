È stata presentata nella sede del Comitato di Milano Cortina 2026, la campagna ‘Campioni ogni giorno’ promossa da Procter & Gamble, partner del Comitato Olimpico Internazionale e dei Giochi Olimpici e Paralimpici. L’iniziativa è mirata a realizzare azioni concrete per favorire l’accesso allo sport dei giovani con disabilità. L’obiettivo è stimolare uno stile di vita sano e promuovendo pari opportunità, inclusione e socializzazione. Tra le azioni previste, la creazione di strumenti per indirizzare persone con disabilità verso le organizzazioni sportive, il sostegno ad eventi nelle scuole per la promozione dello spirito paralimpico e di educazione civica. A queste si aggiunge la donazione di ausili per la pratica di alcune discipline sportive o di corsi sportivi gratuiti e altre ancora.

Olimpiadi e Paralimpiadi straordinaria occasione

“Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – ha dichiarato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, intervenendo alla conferenza stampa – rappresentano una straordinaria occasione di crescita per la nostra regione. Un evento che contribuirà ad aumentare l’attrattività e l’imprescindibile vocazione all’inclusione delle persone con disabilità”.

Realizzeremo interventi, ha assicurato l’esponente della giunta regionale “per lasciare in eredità anche infrastrutture di trasporto, impianti sportivi e alloggi per studenti. Ma oltre a questa eredità materiale – ha sottolineato Lucchini – siamo al lavoro per promuovere un’eredità immateriale che ci consenta di superare barriere culturali e condividere buone pratiche per l’accessibilità universale operando con la consueta alleanza tra pubblico e privato per far crescere l’intera comunità. Un traguardo che si raggiunge solo insieme”.

‘Campioni ogni giorno’, tre ambassador d’eccezione

Ad amplificare i messaggi di ‘Campioni ogni giorno’, tre Ambassador d’eccezione. La pluricampionessa di nuoto paralimpico Carlotta Gilli (10 medaglie tra Tokyo 2020 e Parigi 2024), la campionessa di pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida (2 medaglie a Pechino 2022) e Giuseppe Romele, atleta della Nazionale Paralimpica di Sci Nordico (1 medaglia a Pechino 2022). Ad accomunarli non sono solo i successi sportivi, ma anche e soprattutto la determinazione dentro e fuori le competizioni, dove si impegnano in prima linea a sostegno di iniziative e cause di uguaglianza e inclusione.

Grazie dunque alla Fondazione Milano-Cortina e a P&G Italia, ha concluso Lucchini, “che con l’iniziativa ‘Campioni ogni giorno’ testimonia il valore dell’autentica inclusione”.