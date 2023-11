“Regione Lombardia è cresciuta e può continuare a crescere”. Lo ha affermato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli intervenuto al World Summit 2023 a Milano.

Tronchetti Provera al ‘Lombardia World Summit 2023’

“La Lombardia ha bisogno di crescere – ha continuato Tronchetti Provera – in un ambiente interno che è favorito dalla propensione delle imprese italiane a guardare fuori e all’estero. Le regioni italiane, soprattutto quelle del nord, si muovono molto bene nel contesto internazionale. In questa sede è un esempio la presenza qui di tanti stranieri che mostrano qual è l’interesse verso la Regione Lombardia”.

“Ce la si può fare – ha aggiunto il vicepresidente esecutivo di Pirelli -. Ce la si può fare meglio di altri. Abbiamo una struttura anche di università e un rapporto fra università e imprese che è estremamente positivo. Vediamo poi che l’intelligenza artificiale porta la convergenza. Non possiamo immaginare un mondo non connesso, ospedali e università sono uniti in progetti di ricerca comuni. Diciamo che l’intelligenza artificiale unisce tutti”.

“Il cammino – ha proseguito Tronchetti Provera – è quello giusto: il tenere una relazione stretta con imprese e mondo delle università è un acceleratore di sviluppo, in questo Regione Lombardia è molto aperta e credo che la collaborazione che anche noi, come tante imprese, abbiamo sia un vantaggio per tutto il territorio, perché poi c’è una ricaduta sulle imprese minori”.