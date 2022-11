“La Lombardia è il centro economico finanziario dell’Italia, con un sistema delle filiere sviluppatissimo ed è al primo posto in Italia per l’innovazione tecnologica, oltre ad avere dimensioni tali da fare da traino all’intero paese. Regione Lombardia è uno dei più importanti motori di crescita dell’Italia e come banca continueremo a garantire il nostro supporto”. Lo ha dichiarato Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo in videocollegamento con ‘Lombardia 2030’ all’HangarBicocca. “Siamo in una situazione economica generale di forte incertezza ma nel 2024 prevediamo una ripresa” ha spiegato ancora Messina. “In questo quadro di incertezza, le Regioni hanno un ruolo centrale nella valorizzazione delle risorse del PNRR indirizzando le risorse a livello locale” ha concluso Carlo Messina.

