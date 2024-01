Brescia, assessore Maione all’ex Caffaro: obiettivo ruspe entro l’anno

Ruspe al lavoro nell’area ex Caffaro, a Brescia, entro fine anno. È l’obiettivo dichiarato dall’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, che, nella mattinata di venerdì 19 gennaio, ha partecipato al sopralluogo istituzionale all’interno del Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro.

“Prendiamo visione di quello che stiamo facendo – ha detto l’assessore – e credo che in questo ultimo anno abbiamo raggiunto grandi obiettivi come l’assegnazione dell’appalto che consentirà di fare partire i lavori. Un risultato importantissimo che la città e i cittadini ci chiedono e che raggiungeremo con il lavoro quotidiano delle istituzioni”.

Maione: interlocuzioni per l’ex Caffaro sono quotidiane

“Le interlocuzioni con il Governo, con l’ex commissario Nova e il successore Fasano, con Arpa e con tutti gli enti istituzionali – ha aggiunto – sono quotidiane”.

“Il metodo di lavoro – ha concluso – ha portato a trovare i fondi necessari per bando e messa in sicurezza del sito industriale. Vogliamo riprenderci un’area che per troppo tempo considerata abbandonata” conclude l’assessore.