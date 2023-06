“L’ambiente è al centro dell’azione amministrativa della Regione Lombardia e Arpa, anche grazie alle sedi decentrate – commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana -. Svolge un ruolo fondamentale nel dare risposte puntuali ai cittadini”.

“Ho ringraziato – ha detto Maione – il direttore e tutto il personale della struttura per il lavoro quotidiano. Già in questi primi mesi di mandato ho visto il grande impegno per le attività dell’ AQST lago di Varese installate, procede al campionamento mensile del lago e partecipa ai lavori della segreteria tecnica fornendo informazioni e aggiornamenti in merito allo stato di salute del lago”.