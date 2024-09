Al via i 22 interventi in provincia di Brescia, per un totale di 4,5 milioni di euro, per le opere che si sono rese necessarie a causa delle criticità causate dal maltempo dal 20 ottobre al 10 novembre 2023, per il quale è stato dichiarato dal Governo lo stato di emergenza.

Gli interventi sono stati approvati dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile per un importo di 4,5 milioni di euro, Regione Lombardia ha dato la disponibilità a stanziare ulteriori 315.000 euro per completare l’ultimo intervento sul Lago d’Idro.

Nello specifico, sono interessati i comuni di Bienno, Lavenone, Vezza d’Oglio, Malonno, Valvestino, Cevo, Collio, Vobarno, Lavenone, Bovegno, Paspardo, Saviore dell’Adamello, Idro e Tremosine sul Garda.

Assessore La Russa: concreta risposta per la provincia di Brescia dopo il maltempo del 2023

“Si tratta – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – di una prima e importante risposta al territorio. Quelli elencati sono interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Le ulteriori esigenze del territorio sono state raccolte e trasmesse al Dipartimento di Protezione civile per la relativa istruttoria, a tale scopo la scorsa settimana si sono svolti i sopralluoghi dei tecnici proposti, anche al fine di valutare lo stanziamento di ulteriori risorse”.

“Regione Lombardia e la Protezione civile sono sempre al fianco delle comunità colpite dagli eventi avversi – conclude La Russa -. Il nostro impegno è massimo per dare risposte al territorio”.

L’elenco dettagliato degli interventi approvati dal Dipartimento Nazionale Protezione civile è disponibile al seguente link.