La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), di concerto con l’assessore Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda), le disposizioni attuative per la concessione di contributi volti a valorizzare il turismo legato ai prodotti agricoli di eccellenza, come vino e olio di qualità, e le Strade dei vini e dei sapori in Lombardia con Unioncamere.

Regione e Unioncamere per turismo vino e olio

L’accordo, che vede la partecipazione del sistema camerale, si inserisce nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo. Ha una dotazione complessiva di 335.000 euro.

Beduschi: turismo agricolo esperienza sempre più ricercata

“Il turismo agricolo legato al vino e all’olio – afferma l’assessore Beduschi – rappresenta un’esperienza sempre più ricercata da chi viaggia, alla scoperta di paesaggi e sapori autentici. Vogliamo che un numero sempre maggiore di persone possa immergersi nella storia e nella passione dietro a ogni prodotto. Che è il frutto di un lavoro radicato nella tradizione e nella qualità. Con questa iniziativa, non sosteniamo solo le imprese, ma valorizziamo anche la cultura e la bellezza dei nostri territori. Le Strade dei Vini e dei Sapori, le cantine e i frantoi ci offrono un viaggio attraverso la storia, i sapori e i valori che fanno del nostro patrimonio enogastronomico un tesoro inestimabile”.

Mazzali: turisti scelgono mete anche per esperienze vinicole e culinarie

“Il turismo enogastronomico – dichiara l’assessore Barbara Mazzali – sta diventando una delle tendenze preferite dai viaggiatori, che scelgono le loro mete non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche per l’opportunità di vivere esperienze uniche tra cantine d’eccellenza, degustazioni di vini pregiati e ristoranti che offrono autentiche specialità del territorio”. “In Lombardia – prosegue – possiamo vantare numerosi itinerari enogastronomici che attraversano le nostre splendide province, che arricchiscono l’offerta turistica, amplificando l’attrattiva del nostro territorio”.

Auricchio (Unioncamere): settori in forte espansione

“I comparti dell’olio e del vino – commenta il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio – rappresentano due settori in forte espansione. All’interno dei quali l’experience unita al valore della materia prima coinvolgono un numero crescente di persone. Questa iniziativa, cofinanziata dalle Camere di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi e Pavia e Regione Lombardia, intende supportare le imprese e le Strade del vino che realizzano investimenti orientati all’enoturismo e olioturismo. Ciò al fine di far scoprire produzioni tipiche ed i territori lombardi”.

Due misure per la promozione dell’enoturismo e dell’oleoturismo

La misura 1 prevede uno stanziamento di 235.000 euro, di cui 100.000 finanziati dalla Regione e 135.000 dal sistema camerale. Questa misura ha lo scopo di promuovere l’eno-olio turismo. Supportando le imprese agricole e gli agriturismi che producono vino DOP e IGP e olio DOP, comprese cantine e frantoi, nel promuovere i prodotti lombardi di qualità.

Per valorizzare Strade dei vini e dei sapori

La misura 2, invece, stanzia ulteriori 100.000 euro, interamente finanziati dalla Regione, per valorizzare le Strade dei vini e dei sapori. Ovvero percorsi riconosciuti che attraversano l’intero territorio regionale, permettendo ai visitatori di scoprire eccellenze enogastronomiche, paesaggi naturali e bellezze artistiche. In Lombardia sono attualmente presenti 12 Strade dei vini e dei sapori.

Soggetti beneficiari

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese agricole lombarde operanti nella produzione di vino e olio, ai frantoi e agli agriturismi, oltre che ai consorzi di tutela dei vini DOP e IGP e degli oli extravergine DOP ‘Garda’ e ‘Laghi Lombardi’. Saranno coinvolte anche le Strade dei vini e dei sapori. Per la misura 1, i contributi a fondo perduto copriranno fino al 50% delle spese ammesse. Con un contributo individuale compreso tra i 1.000 e i 10.000 euro. Per la misura 2, i contributi varieranno da 5.000 a 18.000 euro. Tra le spese ammissibili rientrano l’acquisto di arredi e attrezzature per l’accoglienza e la vendita, servizi commerciali, marketing e comunicazione, la formazione del personale, la realizzazione di materiale informativo e la creazione di pacchetti turistici. Le Strade dei vini e dei sapori potranno inoltre organizzare eventi promozionali per aumentare la visibilità del territorio.

Pubblicazione bando

Il bando sarà pubblicato nel mese di ottobre.