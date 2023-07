Maltempo, assessore La Russa: i danni sono già oltre i 168 milioni di euro

“La stima dei danni da maltempo in Regione Lombardia è stata già ampiamente superata ed è destinata a crescere. Ad oggi, infatti, i danni segnalati per il maltempo da parte di 117 enti hanno già superato i 168 milioni di euro. Di questi 77,3 per il comparto pubblico e 91,4 per il comparto privato. Tutto ciò nonostante manchino ancora le quantificazioni di numerosi Comuni, tra i quali la città di Milano e i centri dell’hinterland, tra i più duramente colpiti dalla grandinata dei giorni scorsi. Queste cifre indubbiamente incideranno in modo significativo facendo lievitare l’entità dei danni”.

Lo fa sapere l’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa.

Rasda, Raccolta scheda danni

I Comuni hanno sette giorni di tempo per presentare a Regione Lombardia la prima stima dei danni subiti sul proprio territorio attraverso la compilazione della scheda A sul portale regionale Rasda – Raccolta schede danni. Un flusso continuo di informazioni dal territorio che si sta aggiornando di ora in ora e sul quale sono al lavoro i tecnici della Protezione civile, supportati da Aria.

“Desidero ringraziare tutta la struttura della Protezione Civile regionale che si sta prodigando senza sosta in questi giorni complicati – ha sottolineato La Russa – i volontari, i sindaci, le Province e tutti gli operatori intervenuti senza dimenticare i nostri dirigenti e i tecnici stanno dando un apporto fondamentale per uscire dalla fase dell’emergenza”.

I danni del maltempo

Il territorio provinciale che ha segnalato il numero più consistente di danni, che superano i 64 milioni di euro, è Mantova, sferzata da una violenta grandinata. Seguono i territori della provincia di Varese con una stima parziale dei danni attestata ad oltre 52 milioni di euro. Ci sono poi quelli di Brescia con 22 milioni di euro e Como con quasi 13 milioni.

Fondi per provincia

Ecco i fondi richiesti per provincia:

Milano: 685.254,08 euro.

Bergamo: 6.739.739 euro.

Brescia:22.640.555,54 euro.

Como: 12.959.547,72 euro.

Cremona: 1.713.300 euro.

Lecco: 5.545.429,31 euro.

Mantova: 64.009.499,99 euro.

Monza Brianza 359.615.

Sondrio: 1.849.120,47 euro.

Varese: 52.200.000 euro.

Totale: 168.702.061,11 euro.