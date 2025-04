In arrivo oltre 4,6 milioni di euro per 62 interventi nei territori di Bergamo e Brescia colpiti dal maltempo dal 9 giugno al 13 luglio 2024. E’ stato infatti approvato il Piano degli interventi da parte del Dipartimento di protezione Civile nazionale.

A partire da martedì 8 aprile gli enti coinvolti potranno realizzare e rendicontare, mediante piattaforma on line Bandi e Servizi, gli interventi attuati ai fini della liquidazione attraverso la contabilità speciale dedicata all’emergenza.

Gli interventi

Nello specifico, 17 interventi riguardano il territorio della provincia di Bergamo per un totale di 770.546 euro e 44 il territorio della provincia di Bergamo per un totale di 3.889.000 euro, oltre a 15.000 euro per l’impiego dei volontari di Protezione civile.

“Regione Lombardia è al fianco dei territori – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezze e Protezione civile, Romano La Russa – soprattutto quando si verificano eventi eccezionali che comportano situazioni di estrema difficoltà ed emergenza. I contributi riguardano i primi interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nonché di misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea”.

“Desidero ringraziare – ha concluso – tutti i tecnici della Protezione civile regionale e degli Uffici Territoriali Regionali che, anche in questo caso, hanno istruito le pratiche per fornire le risposte necessarie ai territori”.

I dettagli

A questo link il dettaglio degli interventi e degli enti interessati dal maltempo di giugno e luglio 2024.