Come gestire il bilancio di una pubblica amministrazione e in particolare quello della Regione Lombardia. Questo il tema centrale della visita di un gruppo di studenti dell’Istituto paritario Cavallotti di Cassano Magnago (Varese) con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. A illustrare la struttura e contenuti del bilancio regionale il vicepresidente Marco Alparone e il direttore generale del settore Bilancio e Finanza, Manuela Giaretta. Entrate, regole di bilancio, investimenti e sviluppo economico di Regione Lombardia: questi alcuni dei temi esposti ai futuri diplomati.

Studenti delle scuole superiori a Palazzo Lombardia

“Avere i conti in ordine – ha dichiarato Alparone – non è da tutti. Noi abbiamo l’orgoglio di paragonarci alle più importanti Regioni europee. Questo deve essere il nostro modello di riferimento. Infatti, grazie alla capacità produttiva dei suoi cittadini e delle sue imprese, la Lombardia è l’unica regione italiana che fa parte dei ‘Quattro motori per l’Europa‘. Insieme ad Auvergne-Rhône-Alpes (Francia), Baden-Württemberg (Germania) e Catalogna (Spagna), siamo una regione strategica per l’Europa”.

Grande attrattività della Lombardia per gli studenti

“Qui, inoltre – ha spiegato ancora Alparone – ci sono industrie e università che attraggono studenti meritevoli che possono studiare anche grazie a borse di studio cofinanziate da Regione Lombardia”.

Dietro ai numeri storie, persone e opportunità

“Occuparsi di bilancio – ha concluso il vicepresidente riferendosi agli studenti – include anche e soprattutto comprendere che dietro ai numeri ci sono storie e persone. Le opportunità si costruiscono di certo con le regole di bilancio, ma anche con una visione di cosa si può fare con quelle risorse”.

Gli studenti al 39esimo piano

Al termine dell’incontro i giovani hanno visitato il Belvedere Berlusconi, al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. Un momento formativo che, auspica Regione Lombardia, possa diventare sempre più un modello per altri Istituti scolastici che, a vario titolo e su differenti materie, desiderano confrontarsi con i rappresentanti della ‘macchina regionale’ all’interno di quella che il presidente Fontana ha sempre definito la ‘Casa di tutti i lombardi’.

Scuole superiori e studenti, come venire a Palazzo Lombardia

Per incontri e visite scolastiche a Palazzo Lombardia contattare eventi@regione.lombardia.it.