Continuità agli interventi di manutenzione

“Diamo continuità agli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti – spiega l’assessore Terzi – per i quali già nel 2020 abbiamo preventivato come Regione Lombardia un investimento complessivo di 54 milioni di euro”. “Diamo continuità agli– spiega l’assessore Terzi – per i quali già nel 2020 abbiamo preventivato come Regione Lombardia un investimento complessivo di 54 milioni di euro”.

“È un percorso che si completa – prosegue Terzi -: abbiamo sostenuto l’attività di monitoraggio e ora continuiamo a rendere possibile la fattibilità di queste opere. Nel 2020 era stata avviata una programmazione di 92 interventi. Diversi sono stati completati, alcuni sono in corso, altri inizieranno nel 2023. In qualche caso l’intervento è stato stralciato, perché nel frattempo è subentrato un nuovo soggetto gestore. A ogni modo, Regione Lombardia continuerà a sostenere le manutenzioni straordinarie dei ponti stradali delle province anche nei prossimi anni”.

La delibera approvata dalla Giunta fissa inoltre il termine per la programmazione delle opere per gli anni 2024-2026 (per la quale la Giunta ha già destinato 30 milioni). La data entro la quale definire il programma di interventi sui ponti per il prossimo triennio è il 30 aprile 2023.

Gli interventi nelle singole province

A seguire le risorse di Regione Lombardia per ogni singolo territorio e l’elenco degli interventi nel dettaglio.

Bergamo 1.575.000 euro. Qui il dettaglio.

Brescia 1.015.850 euro. Qui il dettaglio.

Como 2.900.000 euro. Qui il dettaglio.

Cremona 1.248.009 euro. Qui il dettaglio.

Lecco 525.000 euro. Qui il dettaglio.

Lodi 537.000 euro. Qui il dettaglio.

Mantova 3.091.750. Qui il dettaglio.

Milano 9.094.000 euro. Qui il dettaglio.

Monza e Brianza 512.400 euro. Qui il dettaglio.

Pavia 660.000 euro. Qui il dettaglio.

Sondrio 1.300.000 euro. Qui il dettaglio.