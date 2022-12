Pavia, Sertori: priorità e linee di azione per smartland verde lombarda

L’assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, delegato dal presidente Attilio Fontana, ha sottoscritto, nella sala dell’Annunciata della Provincia di Pavia, l’Intesa verso la smartland verde che raccoglie tutti i principali attori del partenariato locale, concordi nel proseguire il cammino verso la definizione dell’Aqst (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale).

Presente l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Pavia, intesa per prima smartland verde lombarda

Pavia, prima smartland verde lombarda, in grado di coniugare la sua anima universitaria con la vocazione sanitaria del territorio e il cuore verde dell’intera provincia. È infatti intorno a questa visione che si articola il Documento strategico che accompagna l’Intesa. Un documento che punta a dettare l’agenda del territorio per i prossimi anni. E che è frutto di un lungo e articolato lavoro di interlocuzione condotto da Regione con tutti i principali attori del tessuto istituzionale, sociale, economico e culturale del territorio che compongono il Tavolo locale, riunito a maggio da Sertori per spronare i soggetti a individuare le priorità territoriali e le linee di azione strategiche per il futuro di quest’area.

Le sei linee di azione

Sei le linee di azione tracciate. Nello specifico sono: salute e nuovo welfare, risorse umane, inclusione e coesione sociale, infrastrutture per un’accessibilità sostenibile, innovazione e ricerca, competitività, turismo e cultura, centralità del territorio, sviluppo sostenibile e transizione ecologica.

Sertori: un passo fondamentale

“La firma odierna – osserva l’assessore Sertori – rappresenta un passo fondamentale. Si inserisce in un percorso sperimentale iniziato oltre un anno fa, a partire dalla lettura dei punti di forza e di debolezza di questa area. Si prosegue nella convinzione che il territorio di Pavia costituisca un ambiente rurale di pregio, un tessuto diffuso di piccoli e medi centri. E che sia un contesto favorevole in cui realizzare uno sviluppo sostenibile e inclusivo“.

Scenario complesso

“In uno scenario particolarmente complesso come quello attuale – sottolinea l’assessore – segnato dai riflessi delle crisi internazionali ed economiche, oltre che dagli effetti di lungo periodo dell’emergenza sociosanitaria, i quaranta soggetti che oggi con noi hanno firmato l’intesa condividono l’importanza di disporre di una strategia locale definita attraverso un approccio partecipativo, che possa porsi come riferimento per le loro scelte future e per la realizzazione di un programma di interventi che rispecchi le effettive necessità del territorio”.

L’impegno dei soggetti coinvolti

“I soggetti si impegnano inoltre a proseguire nel cammino intrapreso – conclude Sertori – convinti che l’Accordo Quadro sia lo strumento idoneo a definire gli obiettivi di sviluppo prioritari del territorio, le risorse disponibili, le progettualità da sostenere, in un approccio coraggioso e innovativo, improntato all’ascolto e al confronto”.

Lucchini: una giornata importante

“Questa – ha commentato l’assessore Lucchini – è una giornata importante per il Pavese. In quanto si concretizza un percorso volto a rilanciare il nostro territorio e frutto di un lungo lavoro di incontro e confronto tra i vari soggetti sottoscrittori dell’Intesa”. “Tutti – ha continuato – condividono la necessità di realizzare un programma di interventi che rispecchi le nuove necessità delle imprese e dei cittadini. Ovvero le esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria e della crisi economica ed energetica in atto. L’obiettivo è rispondere in modo adeguato alle fragilità delle diverse aree e al contempo valorizzare i nostri punti di forza, in modo tale da cogliere a pieno le opportunità di sviluppo dal punto di vista economico, sociale e culturale”.

Occasione per il futuro

“La visione del territorio provinciale connotato come smartland verde – ha sottolineato – rappresenta una vera e propria occasione per la riorganizzazione delle opportunità nei vari settori, da quello economico, a quello sociale, sanitario e culturale”.

Il lavoro di rete

“Ringrazio – ha concluso – la Provincia di Pavia, i Comuni di Voghera, Vigevano e Pavia che, con Regione Lombardia, attraverso il lavoro di squadra, hanno saputo elaborare politiche sostenibili, orientate ad accrescere la competitività e attrattività del nostro territorio”.

gus