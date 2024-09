Grande attesa per la 51esima edizione della ‘Camminata Manzoniana’

Cresce l’attesa per la 51esima edizione della ‘Camminata Manzoniana’, presentata oggi a Palazzo Pirelli, che si svolgerà il 6 ottobre a Lecco. Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il sottosegretario alla presidenza con delega allo Sport, Federica Picchi, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani e il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

Assessore Caruso: alla scoperta dei luoghi di Manzoni

“Questo evento – ha dichiarato l’assessore Caruso – rappresenta un perfetto connubio tra cultura, sport e turismo. La manifestazione offre ai partecipanti un’opportunità straordinaria: esplorare i luoghi legati alla vita del grande Alessandro Manzoni e al suo celebre romanzo ‘I Promessi Sposi’”.

Le iscrizioni alla Camminata Manzoniana aprono oggi, martedì 10 settembre. “Un aspetto importante – ha aggiunto Caruso – è la finalità benefica dell’iniziativa che destina parte del ricavato delle iscrizioni alla ricerca scientifica sostenuta da Telethon. A questo proposito, rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori per il lavoro svolto”.

Camminata Manzoniana, arriva la birra ufficiale della manifestazione

Quest’anno l’evento sarà ancora più speciale grazie a una novità: la birra ufficiale della manifestazione. Tre lattine da collezione raffigureranno Don Rodrigo, Renzo e Lucia, insieme al suggestivo panorama del Resegone con Pescarenico, aggiungendo un tocco artistico alla celebre Camminata.

“E’ un modo originale – ha concluso l’assessore – per unire la tradizione letteraria di Manzoni alla passione per i prodotti locali, creando un legame tra passato e presente attraverso un simbolo come la birra artigianale. Eventi come questo sono fondamentali per avvicinare il pubblico alla cultura e rappresentano un mezzo per ‘fare bene alla conoscenza’”.