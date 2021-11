Grande diretta dalle 15 alle 17 da Palazzo Lombardia

Sulle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline, è in programma, lunedì 29 novembre, la maratona ‘Stop ai dubbi’. Si tratta di una grande ‘diretta’ destinata anche a tutti i canali social e alle tv che vorranno aderire all’iniziativa, durante la quale importanti esperti della materia (dalle ore 15 alle 17, dalla sede della Regione) risponderanno alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid.

Interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

Raccolta domande per risposte nella ‘diretta’

È già possibile inviare domande alla mail stopaidubbi@regione.lombardia.it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334.6324686.

Trasmissione in crossposting

Le televisioni interessate a trasmettere in diretta l’evento e, più in generale, tutti i media che vogliano diffonderlo in ‘crossposting’ attraverso la propria pagina Facebook, sono invitati a farne esplicita richiesta a Lombardia Notizie entro giovedì 25 novembre alle ore 18 con una mail all’indirizzo: lnotizie@gmail.com.

Chi aderirà riceverà per tempo tutti i dettagli tecnici relativi alla trasmissione del segnale video e del ‘crossposting’.

Accrediti stampa, foto e tv

Per i giornalisti, i fotografi e gli operatori tv che desiderano assistere all’evento maratona ‘Stop ai dubbi’ in presenza, è necessario inviare una richiesta di accredito entro venerdì 26 novembre alle ore 13 sempre alla mail lnotizie@gmail.com.

Ricordiamo che, per ogni evento in presenza a Palazzo Lombardia, nel pieno rispetto delle normative vigenti, è obbligatorio esibire il green pass.

gal