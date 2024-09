Mazzali visita Museo calzatura di Vigevano: qui la storia del Made in Italy

Visita istituzionale a Vigevano (PV) per l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Barbara Mazzali. Accolta dal sindaco Andrea Ceffa, l’assessore ha ammirato quanto esposto nel Museo Internazionale della Calzatura ‘Pietro Bertolini’ (MIC), ospitato all’interno del Castello Sforzesco locale.

A Vigevano ingegno imprenditoriale

“Questo Museo – ha commentato – è una testimonianza vivente dell’eccellenza, della creatività e dell’innovazione che hanno reso il ‘Made in Italy’ un simbolo globale”.

“Qui non celebriamo solo la storia della calzatura – ha chiosato – ma rendiamo omaggio all’ingegno imprenditoriale che ha trasformato Vigevano nel fulcro mondiale della qualità artigianale.

La tradizione per cui la città è stata famosa nel mondo ha inizio nel 1866, quando venne fondato il primo calzaturificio industriale in Italia. Da allora, ha saputo affermarsi come un centro di produzione capace di coniugare innovazione tecnica e design sofisticato. Diventando così, un punto di riferimento per i grandi nomi della moda internazionale. Le celebri scarpe con tacco a spillo degli anni ’50, ad esempio, sono nate proprio qui, e rappresentano ancora oggi un’icona di eleganza che continua a ispirare designer in tutto il mondo”.

Da artigianato a industria

“Grazie alla visione degli imprenditori vigevanesi – ha proseguito – hanno saputo trasformare una tradizione artigianale in un’industria globale, elevando la calzatura a oggetto d’arte e simbolo di stile. La ricerca di materiali pregiati e l’adozione di tecniche innovative hanno consentito al distretto calzaturiero di Vigevano di diventare un punto di riferimento per il lusso e l’alta qualità nei mercati internazionali”.

“Il museo, ospitato nel Castello Sforzesco – ha continuato l’assessore – non è solo una vetrina di modelli storici e avanguardie stilistiche. Ma amche un monumento alla genialità di quei grandi imprenditori e artigiani che hanno fatto la storia della città. Attraverso le sale del museo, da Beatrice d’Este ai designer contemporanei, si racconta una storia di innovazione continua e passione per il dettaglio, che ha portato le eccellenze di Vigevano a conquistare il mondo”.

La storia del costume

“Questa collezione unica, che spazia dal Rinascimento fino ai giorni nostri – ha detto ancora Mazzali – testimonia l’evoluzione del costume e del design. E mostra come Vigevano abbia saputo interpretare e anticipare le tendenze. È un vero viaggio nel tempi, tra creazioni che hanno segnato la storia della moda e modelli che continuano a far sognare”.

Vigevano, con il suo Museo della Calzatura e le sue attrazioni storiche, come la magnifica Piazza Ducale e la Torre del Bramante, rappresenta oggi un simbolo del ‘Made in Italy’.