La Lombardia si afferma sempre più come protagonista assoluta nel firmamento del Fashion & Luxury.

Al Belvedere di Palazzo Lombardia è stato assegnato il prestigioso premio ‘Maestri d’Eccellenza LVMH’, un omaggio all’arte, alla passione e all’innovazione degli artigiani che illuminano il mondo del lusso. L’evento è stato aperto da Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, accompagnata da Alexandre Boquel, direttore dei ‘Mestieri d’Eccellenza LVMH’.

Binomio lusso – turismo

“Sono fermamente convinta che il binomio lusso e turismo sia la formula vincente per la Lombardia”, ha dichiarato Mazzali. “Gli artigiani e gli imprenditori che abbiamo celebrato sono i veri protagonisti di questa partita. A partire da chi lavora nel tessile a chi crea capolavori di pelletteria, gioielleria e design. Loro sono il cuore pulsante di quel ‘Made in Italy’ che il mondo intero ammira e desidera, e noi siamo qui per sostenerli”.

“Abiti, gioielli, borse, cinture, scarpe, occhiali, ogni pezzo creato è un capolavoro su misura – ha sottolineato l’assessore – realizzato con cura maniacale per i dettagli e con l’impiego delle migliori materie prime. Queste creazioni non sono semplici prodotti, ma vere e proprie opere d’arte, simbolo di una tradizione artigianale che si tramanda di generazione in generazione” .

“Il nostro compito come istituzioni – ha aggiunto – è proteggere e promuovere queste eccellenze, assicurando che si riconosca e si valorizzi il loro impatto sull’economia e sulla società”.

I numeri dell’Altagamma

“I numeri parlano chiaro. Il settore dell’Altagamma, con i suoi prodotti e servizi di altissima qualità e valore esperienziale, sarà uno dei principali motori della crescita economica della nostra regione. Insieme al turismo”, ha spiegato Mazzali. “Nei prossimi anni, l’80% degli acquisti nel settore del lusso in Italia sarà fatto da visitatori stranieri, e la Lombardia si posiziona come leader indiscusso per intercettare questo mercato di élite”.

Rivolgendosi ai vincitori, Mazzali ha ribadito: “La Regione Lombardia è al vostro fianco. E lo dimostra con azioni concrete. Sosteniamo l’artigianato con misure dedicate all’innovazione, alla formazione e all’internazionalizzazione delle imprese. Ma non si tratta solo di numeri o incentivi economici. Il nostro obiettivo è creare un ambiente in cui la cultura dell’eccellenza possa fiorire, alimentata dalla fusione tra tradizione e modernità, esperienza e nuove tecnologie. La serata è una celebrazione non solo del vostro straordinario talento, ma del profondo valore che il vostro lavoro porta con sé: passione, sacrificio e un legame autentico con il territorio”.