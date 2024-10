Castello Mediceo, a Melegnano illustrato il progetto di restauro

Al via il restauro del Castello Mediceo di Melegnano (MI). Il progetto ‘Straordinari restauri: percorsi digitali, scenari futuri nella città del passato’ è promosso da Assorestauro e AnciLab, in collaborazione con il Politecnico di Milano. L’iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, mira a trasformare questo ‘gioiello nascosto‘, in un’esperienza culturale immersiva attraverso l’uso di tecnologie avanzate come la realtà virtuale e il metaverso.

Alla presentazione è intervenuto, tra gli altri, anche l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

Una storia importante

“Grazie al Comune di Melegnano, Città Metropolitana di Milano, Assorestauro, AnciLab e Politecnico di Milano – ha detto Comazzi – per avere realizzato un progetto di grande valore. Utilizzando infatti le ‘tecnologie del futuro’ questa iniziativa restituisce nuova luce al passato, valorizzando uno dei gioielli nascosti della Lombardia”.

Gioiello di straordinaria bellezza

“Il Castello di Melegnano – ha sottolineato – vanta infatti una storia importante. Ancora oggi infatti si mostra a noi in tutta la sua straordinaria bellezza, frutto delle stratificazioni che ne hanno modificato l’aspetto nell’avvicendarsi di quasi otto secoli. Il suo restauro, a cui si accompagna un percorso digitale e interattivo, è quindi il punto di partenza di una campagna di promozione turistica e culturale. Auspico, peraltro, che possa attirare un grande numero di persone alla scoperta del nostro splendido territorio”.

Il restauro del Castello Mediceo di Melegnano

Il progetto si propone inoltre di valorizzare questo patrimonio storico offrendo al pubblico un’esperienza interattiva e coinvolgente. Tuttò ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di rilievi tridimensionali, video interviste, voice over e strumenti di realtà virtuale. I visitatori potranno così esplorare in maniera unica il castello, scoprendo le sue meraviglie nascoste e vivendo un viaggio nel tempo.

Assorestauro, con la sua esperienza nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, e AnciLab, specializzata in progetti di innovazione per enti pubblici, collaboreranno inoltre per sviluppare percorsi di visita digitali e interattivi. L’obiettivo è infatti di migliorare l’accessibilità e la fruizione del castello. Il progetto prevede anche attività di formazione per il personale e campagne di promozione attraverso riviste specializzate ed eventi culturali.

Legame profondo con la cultura locale

‘Straordinari Restauri’ si rivolge a un vasto pubblico: dalla cittadinanza locale agli appassionati di storia e cultura, dai turisti ai giovani studenti. Il progetto anche attraverso iniziative nelle scuole, mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, creando così un legame profondo con il patrimonio culturale locale. Il Castello Mediceo diventerà infatti anche un laboratorio di sperimentazione per nuove modalità di fruizione dei beni culturali. Integrerà, infatti, tecnologie digitali avanzate per una valorizzazione inclusiva e rispettosa della storia e dell’ambiente.